Spalletti ha dato l’ok: triplo addio dopo lo scudetto

Al termine della stagione il Napoli è pronto a dire addio a tre giocatori della rosa: Luciano Spalletti ha dato il via libera, manca solo l’ufficialità.

Con una vittoria contro la Salernitana e una contemporanea non vittoria della Lazio contro l’Inter a San Siro, gli azzurri si laureerebbero Campioni d’Italia con ben sei giornate d’anticipo.

Tutta Napoli è pronta: dopo ben 33 anni il popolo partenopeo sta preparando i festeggiamenti per quello che sarà il terzo scudetto della storia del club, il primo conquistato dopo l’addio dell’immenso Diego Armando Maradona. Merito sicuramente del presidente Aurelio De Laurentiis, del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, bravissimo a portare in maglia azzurra dei giocatori funzionali al progetto tecnico, ma forse soprattutto di Luciano Spalletti.

I tifosi del Napoli tremano: via i propri beniamini?

L’allenatore nato a Certaldo, dopo tanta gavetta e molto lavoro, riuscirà finalmente a scrollarsi di dosso l’etichetta di eterno secondo. Grazie a lui il Napoli ha espresso senza dubbio il calcio migliore d’Italia, dominando letteralmente il campionato dall’inizio alla fine. Dopo i meritati festeggiamenti si penserà alla prossima stagione, anche se nel frattempo Spalletti ha già dato il via libera alla società per un triplo addio all’interno della rosa: ecco di chi si tratta.

Chi sicuramente lascerà il club partenopeo a titolo definitivo è Diego Demme. Il centrocampista tedesco, chiuso dall’immenso Lobotka di questa stagione, ha collezionato solamente 87 minuti quest’anno. Complice anche il contratto in scadenza nel 2024, il suo futuro non sarà più né a Napoli né probabilmente in Serie A. Altri due giocatori che diranno addio, questa volta però solamente in modo temporaneo, sono due giovani come Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin. Anche loro hanno giocato pochissime partite finora, e per questo motivo la dirigenza avrebbe deciso di mandarli in prestito in una squadra che possa garantire a entrambi un minutaggio importante lungo tutto l’arco della stagione.

Queste tre sono le uscite già programmate per l’estate, ma non è detto che siano le uniche. Anche perché la grande annata del Napoli ha attirato gli occhi dei top club europei, pronti a fare follie per i giocatori che più si sono messi in mostra. Su tutti ci sono sicuramente Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, i quali però sembrerebbero intenzionati a rimanere in azzurro almeno per un’altra stagione. Tutto però dipenderà dal presidente De Laurentiis: di fronte a offerte veramente irrinunciabili sarebbe difficile dire di no. Spalletti aspetta e spera, fiducioso di poter contare anche l’anno prossimo su una squadra competitiva per fare quello step in più in Champions League.