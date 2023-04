Il Napoli piazza il super colpo: regalo scudetto da sogno

Negli uffici azzurri di Castel Volturno si lavora per quello che sarebbe l’ennesimo innesto eccellente del calciomercato Napoli recente. Il profilo seguito è di primissimo piano.

Il calciomercato del Napoli sta destando molta curiosità. La squadra azzurra proverà a dare continuità al proprio progetto vincente cercando di mantenere lo stesso ancora ad alti livelli, ed anzi provando a migliorare in maniera ulteriore quello che è il tasso tecnico globale della rosa affidata a Luciano Spalletti.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli aveva sorpreso tutti quanti con la sessione estiva del 2022 nel corso della quale era riuscito a portare in azzurro i vari Kvaratskhelia, Kim, Olivera, Raspadori, Simeone e Ndombele. Tutti elementi che hanno poi avuto un peso importante in quella che è stata la trionfale stagione dei partenopei. In totale la spesa del calciomercato Napoli un anno fa era stata di 76 milioni di euro, bruscolini se paragonati alle cifre che altre big sia italiane che estere sono solite spendere.

La dirigenza azzurra dovrà affrontare ora delle uscite già previste, come ad esempio il riscatto dello stesso Raspadori, che la scorsa estate era costato appena 5 milioni di euro per il prestito oneroso. Ora bisogna aggiungere all’incirca 25 milioni già concordati con il Sassuolo per definire questa situazione e procedere con l’acquisto definitivo. O quello di Simeone, per il quale è già tutto fatto con il Verona. Resta da vedere poi che fare con il prestito secco di Ndombele, il cui cartellino appartiene al Tottenham. In questo caso la cifra fissata per continuare a vedere il francese alle pendici del Vesuvio è di 30 milioni.

Calciomercato Napoli, Giuntoli ha un talento italiano nel mirino

E non bisogna dimenticare l’ottimo andamento a bilancio del calciomercato del Napoli anche per quanto riguarda le cessioni. Vendendo o lasciando andare via i vari Fabian Ruiz, Insigne, Koulibaly, Mertens ed Ospina, il club ha ottenuto cifre importanti sia per il cartellino coinvolto che risparmiando una spesa enorme legata agli ingaggi di questi calciatori.

Ma è chiaro che arriveranno degli altri acquisti, nel corso della sessione trasferimenti estiva del 2023. La sensazione è che ci sarà appena qualche innesto – dipenderà anche da quale possibile cessione illustre avrà luogo – e che il Napoli voglia continuare a puntare su una strategia già più volte messa in atto in passato e rivelatasi proficua. Ovvero il puntare sul gruppo preesistente. In questo senso è già sbucato un nome in particolare, per il quale però è presente già da tempo una forte concorrenza.

Il giocatore ambito in questione è Giorgio Scalvini dell’Atalanta, 19enne che ha mostrato eccellenti dote tecniche ed un’ottima personalità. Forte di due gol segnati in questo campionato e di una duttilità che farebbe la felicità di qualsiasi allenatore, il centrale della compagine bergamasca ed anche mediano all’occorrenza ha affermato di non pensare alle voci di mercato. Ma lui per primo sa bene di essere sul taccuino di diverse big.

Scalvini sa difendere ed attaccare

Oltre al Napoli su Scalvini ci sarebbero anche Inter, Juventus, Atletico Madrid e Bayern Monaco. Tutto ciò, unito all’ottimo andamento mostrato dal difensore orobico, ha portato ad una valutazione di mercato di almeno 40 milioni di euro.

L’Atalanta del resto è bottega cara, anche se lì si va spesso a colpo sicuro. E con Scalvini, Luciano Spalletti potrebbe avere a disposizione una pedina capace di risolvere più di un problema in caso di necessità. Il ragazzo è dotato di una ottima tecnica e ha mostrato di saper destreggiarsi bene sia palla al piede che nel gioco aereo.

Proprio in entrambi i modi l’atalantino ha segnato i suoi due gol stagionali in inserimento, rispettivamente contro Roma (tiro angolato rasoterra dal limite) e Salernitana (stacco di testa potente e preciso). Per il Napoli il 19enne difensore originario della provincia di Brescia rappresenterebbe un elemento di sicuro affidamento e sul quale potere contare per continuare il proprio ambiziosissimo ciclo vincente. Solamente quest’anno Scalvini ha giocato per quasi duemila minuti ripartiti in 25 presenze in Serie A e due in Coppa Italia, oltre ad avere ricevuto 4 convocazioni dall’Italia di Roberto Mancini. Con lui si andrebbe sul sicuro.