“Squallido, indegno”: dal Napoli alla Juve, scoppia un altro caso

Arrivano accuse pesantissime nei confronti degli allenatori di Juventus e Napoli, Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti: attacco diretto

Mentre il Napoli si appresta a festeggiare finalmente il terzo Scudetto della sua storia, la Juventus vive un momento alquanto complicato. I bianconeri, infatti, hanno messo a referto tre sconfitte consecutive in campionato e, come se non bastasse, sono anche stati eliminati dalla Coppa Italia in semifinale.

Sfumato, dunque, un altro degli obiettivi stagionali prefissati. L’ultimo step lo hanno raggiunto gli acerrimi nemici dell’Inter, grazie alla rete firmata da Federico Dimarco. Ma al di là del ko in sé per sé, ad aumentare l’insoddisfazione generale nell’ambiente è, soprattutto, la prestazione altamente negativa di Di Maria e compagni. La truppa guidata da mister Massimiliano Allegri non ha messo in campo la cattiveria che si aspettava in una gara del genere. Ciò alimenta non poco la frustrazione dei tifosi, che chiedono a gran voce l’esonero del trainer livornese. Quest’ultimo, dal canto suo, dà l’impressione di essere alquanto nervoso nel corso delle sue interviste post partita, anche se probabilmente fa di tutto per nasconderlo al pubblico che lo osserva. Ad ogni modo, è palese come l’allenatore ex Milan non riesca più di tanto a tenere in mano una squadra con evidenti problematiche.

Allegri ha comunque provato a trovare una cura e i risultati per un po’ di tempo gli hanno dato ragione. Ma evidentemente non basta. E quando si perde, inevitabilmente, la tensione sale vertiginosamente, a maggior ragione se si ha a che fare con partite molto delicate. Non a caso, come svelato da ‘La Gazzetta dello Sport’ nelle scorse ore’, al termine della sfida di San Siro il tecnico si sarebbe sfogato duramente, arrivando ad insultare pesantemente i dirigenti della ‘Beneamata’ (Baccin e perfino Marotta). “Siete delle m***e, tanto arrivate sesti“, questa pare sia la frase incriminata che ha letteralmente alzato un polverone sui social.

Juventus e Napoli, Allegri e Spalletti sotto attacco: “Atteggiamento vergognoso”

Tale reazione ha generato numerose critiche nei confronti di Allegri, il quale è stato preso di mira pure dal giornalista e direttore di ‘TeleLombardia’ Fabio Ravezzani. Quest’ultimo ha utilizzato termini forti, parlando pure del comportamento di Luciano Spalletti dopo il 5 a 1 del Napoli al Maradona ai danni proprio della Juventus.

Al triplice fischio dell’arbitro, le telecamere si soffermarono sul trainer di Certaldo. Spalletti, in particolare, si alzò dalla panchina velocemente e inseguì Allegri con la mano tesa per diversi metri, mentre il collega livornese non lo vedeva o fingeva di non vederlo proseguendo dritto verso gli spogliatoi. Un qualcosa che non è piaciuto affatto a Ravezzani, che si è così espresso sul suo profilo Twitter: “Così come avevo definito squallida la sceneggiata di Spalletti con Allegri dopo il 5-1 al Maradona, dico che il comportamento del tecnico della Juventus con l’Inter è stato vergognoso e indegno di un grande club“. Insomma, Juventus ad alta tensione.