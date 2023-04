Ma quale Napoli: il colpo da urlo lo mette a segno il Milan

Uno dei giocatori che ha fatto meglio in Serie A è stato già accostato al Napoli per il futuro, ma in realtà sembra un obiettivo del Milan

Sicuramente non è stato un “crack” come Khvicha Kvaratskhelia, che nel calcio italiano ha avuto un impatto devastante, ma non c’è dubbio che tra i migliori stranieri arrivati in Serie A in questa stagione c’è Armand Laurienté. L’esterno del Sassuolo ha avuto un ottimo impatto: Per lui 24 presenze in Serie A e 7 gol segnati, con in più ben 6 assist.

Niente male per un esordiente nel calcio italiano, a maggior ragione se si pensa che non era partito come sicuro titolare. In teoria era dietro a Traoré (poi ceduto a gennaio) e a Berardi. Il francese gioca prevalentemente a sinistra, ma si adatta anche dall’altro. Infatti è nato un dualismo con Traoré, ma Laurienté ha beneficiato dell’infortunio dell’africano e in parte anche dei problemi fisici di Berardi. Avendo via libera si è messo in mostra con un ottimo rendimento, anche se non è sempre continuo e paga un carattere un po’ fumantino.

Sono sei infatti le ammonizioni ricevute, con tanto di espulsione per doppio giallo. Fisicamente è stato praticamente sempre a posto: ha saltato solo una gara per un fastidio al ginocchio e due per squalifica. Complessivamente, ha giocato (considerando la 31esima giornata inclusa) 24 partite titolari, senza mai subentrare e senza mai rimanere in panchina. Dimostrazione che per Dionisi è un assoluto punto di riferimento. Pagato 10 milioni di euro dal Lorient, il 24enne ha quantomeno raddoppiato il suo valore.

Milan, l’idea per l’erede di Leao è Laurienté

Difficile che il Sassuolo possa cederlo già la prossima estate, ma se dovessero arrivare offerte importanti le cose potrebbero cambiare. Il nome del francese è stato accostato spesso al Napoli, che in realtà non sembra cercare un vice Kvaratskhelia con così insistenza. Del resto il club neroverde dovrebbe valutare Laurienté non meno di 25 milioni di euro. Inoltre, l’esterno può sicuramente giocare anche a destra, ma è sul versante mancino che ha fatto vedere le cose migliori. Ecco perché l’ipotesi Napoli non avrebbe molto fondamento: semmai al club azzurro interessa un erede di Hirving Lozano, possibile partente la prossima estate, e che infatti gioca a destra.

C’è invece un’ipotesi che riguarda il Milan e che sembra essere più concreta: anche in questo caso Laurienté dovrebbe essere l’erede di un giocatore importante. Ma mentre Kvaratskhelia dovrebbe restare in azzurro, la posizione di Leao coi rossoneri è molto più incerta. Senza rinnovo di contratto l’addio per non perderlo a zero è probabile: ecco perché il nome di Laurienté viene fuori come suo possibile erede. Il 24enne occupa la stessa posizione in campo del portoghese, e ha caratteristiche simili. Con l’eventuale cessione di Leao a cifre importanti, non sarebbe difficile accontentare le richieste del Sassuolo.