In casa Juventus arrivano notizie di mercato che non faranno certamente piacere ai tifosi ed alla dirigenza dal momento che sembra destinato ad andar via uno degli attaccanti di maggior valore della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il mercato non si ferma praticamente mai e regala sempre delle sorprese di primo ordine. Anche in una fase come questa in cui sono ancora tutti da decidere i verdetti della stagione in corso. Tra le squadre protagoniste in questa fase non si può non annoverare la Juventus. I bianconeri sul campo cercano il pass per la Champions League, mentre nelle aule di Tribunale dovrà dimostrare la propria innocenza sul caso plusvalenza e sulla manovra stipendi. Ed anche sul mercato arrivano delle novità bollenti.

Juventus, l’attaccante ai saluti

Molto poco prolifico quest’anno l’attacco della Juventus. I nomi non mancano di certo, ma sono stati tutti penalizzati dalla manovra sempre poco propositiva, come spesso si dice in questi casi. Nessuno degli attaccanti, vale a dire Moise Kean, Dusan Vlahovic, Arek Milik ed Angel Di Maria, ha raggiunto la doppia cifra in Serie A. E questo conferma quanto si diceva in precedenza. Per questo motivo il problema in questione andrà superato, ma dal mercato non arrivano belle notizie.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, il Barcellona non ha mollato la pista Angel Di Maria. Da anni, ormai, si parla di questa possibilità, ma per diversi motivi non si è mai concretizzata. In tal senso hanno inciso in maniera inevitabile le difficoltà economiche dei catalani, che però adesso hanno una nuova carta da giocarsi. E per questo la possibilità di vederlo trasferirsi in Catalogna aumentano in maniera importante.

Di Maria al Barcellona

Il suo arrivo al Barça, infatti, sarebbe strettamente legato al ritorno di Lionel Messi. I due, infatti, complici anche le incredibili imprese realizzate con la maglia della Nazionale argentina, sono grandi amici e la Pulce sarebbe uno sponsor non di poco conto per questa operazione. A queste condizioni, dunque, tenendo conto anche che il Barcellona sta cercando di costruire una sua Primavera dopo le difficoltà delle ultime stagioni, sarebbe difficile immaginare un rifiuto.

In stagione l’argentino ha giocato, complessivamente, 32 partite tra Serie A, Coppa Italia, Champions League ed Europa League, siglando in queste gare otto reti. Incredibile, in tal senso, il suo rendimento in Europa, a conferma di quanto sappia essere decisivo nelle partite che contano per davvero.