Napoli-Salernitana, rischio terribile per gli azzurri: arriva l’appello

Il Napoli si avvicina allo Scudetto che potrebbe già arrivare questa settimana, ma la gara contro la Salernitana ha bisogno di un appello importante

I ragazzi di Luciano Spalletti sono pronti a chiudere una stagione che è stata trionfale, con la piccola macchia dell’uscita dalla Champions League contro il Napoli.

I partenopei hanno iniziato stupendo la stagione, con una serie di risultati utili che hanno dato morale ai ragazzi di Luciano Spalletti. Con il passare delle giornate, però, il Napoli è rimasta la squadra con una continuità incredibile, in grado di vincere tutte le sfide, senza turnover per la Champions League, con una facilità che non si vedeva da molti anni. Arrivati i Mondiali, poi, la squadra azzurra ha potuto riposarsi e preparare il girone di ritorno con grande calma. Questa pausa tra novembre e dicembre ha scongiurato i cali che le squadre di Luciano Spalletti hanno sempre vissuto nei primi mesi dell’anno nuovo, portando il Napoli a dominare completamente la Serie A.

Nella stagione positiva ci sono, però, due aspetti negativi da sottolineare in maniera, comunque, lieve. Il primo è l’uscita contro la Cremonese, ai supplementari, negli ottavi di finale di Coppa Italia mentre il secondo è senza dubbio l’uscita ai quarti di finale di Champions League, contro il Milan e con un tabellone che poteva aiutare Luciano Spalletti e i suoi ad avvicinare la finale di Istanbul.

Napoli-Salernitana, ecco l’appello per i tifosi in vista della gara

La gara tra Napoli e Salernitana è stata spostata a domenica pomeriggio per farla disputare dopo Inter–Lazio, che si gioca alle 12.30.

I partenopei, infatti, in caso di loro vittoria e sconfitta dei biancocelesti potrebbero festeggiare lo Scudetto con 6 gare d’anticipo. Questo spostamento, però, secondo l’appello di Carlo Alvino potrebbe causare uno svuotamento dello Stadio Diego Armando Maradona dato che chi aveva originariamente preso il biglietto magari non può essere presente, dopo lo spostamento. Il giornalista partenopeo chiede alla società di attuare il cambio utilizzatore.

La giornata di domenica, come detto, potrebbe essere importante per la città di Napoli per il festeggiamento dello Scudetto. Per questa ragione, quindi, la prefettura ha deciso per ordine pubblico, addirittura di anticipare al sabato la gara di basket che si doveva svolgere al PalaBarbuto tra la Gevi Napoli e la Carpegna Prosciutto Pesaro. Anche in ambito cestistico il momento è importante per i partenopei, dato che si giocano le ultime speranze di salvezza.