Napoli, allerta per la festa Scudetto: tremano i cittadini

“Una festa esagerata”, citando Vincenzo Salemme, è quella che attende tutti coloro che si troveranno a passare per Napoli nei prossimi giorni.

Come noto, la Lega di serie A, per motivi di ordine pubblico, ha autorizzato lo spostamento di Napoli-Salernitana, prevista inizialmente per sabato, a domenica alle ore 15. Il sì di Via Rosellini è arrivato dopo la nota della Prefettura partenopea.

I sostenitori di Di Lorenzo&Co quindi dalle 12.30, sempre di domenica, si siederanno davanti alla tv per assistere a Inter-Lazio. Se i biancocelesti non dovessero battere la squadra dell’ex allenatore, Simone Inzaghi, gli azzurri vincendo il derby festeggerebbero lo scudetto. In caso di successo dei capitolini, allora il Napoli dovrà arrivare al termine della 33esima giornata con l’attuale vantaggio, ovvero +17.

Napoli sogna: pronta la festa scudetto

Non che l’abbiamo buttati o smesso di utilizzarli per altre vicende, ma per quanto riguarda il sogno del terzo scudetto, all’ombra del Vesuvio corni e cornetti sono solo un triste ricordo. I tifosi del Napoli vogliono festeggiare, proseguendo l’antipasto andato in scena a Capodichino la notte successiva alla vittoria a Torino quando un gol di Raspadori che ha steso la Juventus. Come riporta gazzetta.it, la stessa ortopedia Ruggiero ha regalato a Victor Osimhen una maschera protettiva arricchita dal tricolore.

La gioia esploderà massima, soprattutto nelle strade del centro, sul lungomare, nel salotto di piazza del Plebiscito. Sold-out ovviamente anche nei rioni più popolari, in primis i Quartieri Spagnoli che ospitano il murale di Maradona. Quella che potrebbe esplodere domenica sarà una celebrazione di pancia, spontanea, con la festa ufficiale, come annunciato dal sindaco Gaetano Manfredi, che dovrebbe tenersi il 4 giugno.

“Sarà una festa policentrica per coinvolgere tutta la città. Ci sarà, infatti, un palco in ogni Municipalità oltre a quello centrale in piazza Plebiscito”, ha spiegato il primo cittadino.

Petardi e ordine pubblico: i luoghi sotto osservazione

Napoli rappresenta una delle culle d’arte più pregiate del nostro paese, da qui la scelta di vigilare, oltre che sulle location notoriamente più calde, anche su 37 monumenti, statue e palazzi simbolo della patria di Toto ed Eduardo. A questo fine, l’amministrazione comunale già giovedì ha promulgato l’ordinanza che domenica e lunedì, in centro, consentirà solo la circolazione pedonale, vietando l’uso dei mezzi privati.

A rendere più “ballerina” la situazione, anche la concomitanza lunedì con la Festa dei Lavoratori. Per dare assistenza, prevista nelle arterie principali la presenza di personale sanitario. Ci saranno infatti 140 assistenti di primo soccorso che agirano in attesa, laddove fosse necessario, delle 40 ambulanze in servizio permanente.

A Napoli, ovviamente, è scattato una sorta di Palio tra Rioni per chi festeggerà in modo più originale e rumoroso. L’azzurro mare domina tutta la città, in zona Case Nuove, vicino alla Stazione, allestito il funerale delle avversarie.