Ferrari, annuncio improvviso di Leclerc: tifosi spiazzati, può accadere davvero

Charles Leclerc sta diventando sempre più un caso alla Ferrari, la scuderia di Maranello è sempre più agitata dal pilota monegasco.

Il pessimo inizio di stagione ha contribuito a far crescere il malumore tra il pilota e la Rossa, ci sono dei problemi importanti da dover risolvere sia per questo campionato ma soprattutto per il futuro.

La stagione di Formula 1 sta crescendo nei suoi veleni, più che nel progresso delle macchine. Il caso della Ferrari poi sta diventando sempre più enorme, la scuderia ha tanti problemi sia in pista che nella gestione dei suoi uomini.

Charles Leclerc è agitato da tempo e il doppio zero negli ultimi gran premi non lo ha di certo aiutato. Sei punti nelle tre gare stagionali sono davvero poca roba, il pilota non si sente pienamente valorizzato dalla Ferrari, i propositi di vincere il titolo mondiale, come spesso agognato, sono davvero molto lontani, ammettendo come le prime gare stagionali sono state disastrose.

Leclerc, l’annuncio spaventa i tifosi

Il monegasco ha comunque fiducia nel lavoro di Frederic Vasseur, il team principal sta cercando di risolvere i problemi cronici della scuderia. La mancanza di affidabilità è fra questi, se non proprio il principale nel corso dei gran premi. La macchina regge poco, ci sono errori non da Ferrari che hanno fatto spesso infuriare Leclerc, appiedato proprio nel momento in cui poteva spingere al massimo. Per questo motivo, l’ipotesi ventilata di un addio di Leclerc alla Ferrari continua a far discutere, il pilota ad Autosport ha negato i contatti con la Mercedes. Lasciando però la porta aperta: “Non ho parlato con la Mercedes, almeno non al momento”.

Un messaggio criptato ma che va dritto a destinazione per gli uomini di Maranello. Migliorare la macchina è necessario, altrimenti il rischio di perdere Leclerc sarà alto, nonostante la stima per Vasseur. Il pilota monegasco ha ribadito: “Per ora sono completamente concentrato sul progetto odierno della Ferrari, mi fido e sono fiducioso per il futuro, poi si vedrà”.

I condizionali del pilota non placano il mercato, le prossime gare saranno decisive per una decisione futura. Il duo formato con Carlos Sainz non sembra essere funzionale al progetto Ferrari, tra prima e seconda guida c’è una differenza di stile e risultati comunque deludenti. La scuderia di Maranello dovrà capire quale sarà il pilota su cui puntare davvero per il futuro e costruire intorno a lui una macchina di assoluto livello che possa competere contro la Red Bull, un obiettivo al momento ancora lontano.