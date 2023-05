Il costume non la contiene: Silvia Provvedi è scottante in piscina

Gambe da urlo e una forma fisica da non credere: Silvia Provvedi su Instagram è davvero pazzesca, fan in delirio.

Lei è una cantante, showgirl, influencer e conduttrice italiana. Praticamente, fa di tutto in tv la splendida Silvia Provvedi. Lei è la sorella gemella di Giulia Provvedi ed insieme, formano il duo Le Donatella. Nate a Modena il 1 Dicembre 1993, oggi hanno entrambe 29 anni, ma sono conosciute già da tempo.

La bella Silvia è sposata con un imprenditore, Giorgio De Stefano e insieme hanno una figlia. Ovviamente, essendo molto avvenenti entrambe, le sorelle hanno un profilo ufficiale del duo, dove seguirle su Instagram. Ed ovviamente, molte delle foto dove sono insieme o separate, sono veramente da urlo grazie ai loro corpi pazzeschi.

Silvia hot: in piscina è scottante

I fan le adorano, pensate che il profilo de Le Donatella, vanta 1,4 milioni di follower, tutti pazzi delle due simpaticissime sorelle Provvedi, ma anche dei loro vestitini corti o scollati dove fanno bella mostra dei loro fisici da urlo. Insieme, pochi anni fa sono state anche ad X-Factor, poi proprio Silvia finì al centro di chiacchiere gossip per un presunto flirt con Fabrizio Corona.

Dalla loro partecipazione a X-Factor 2012, poi le Provvedi hanno avuto solo successo ed il pubblico italiano le ha amate sempre di più. Non vinsero il talent a cui si presentarono inizialmente con un altro nome per il gruppo, Provs Destination, ma giovanissime, incisero il primo album, Unpredictable per avere poi una strada tutta in discesa. Da dire, che come già spiegato pocanzi, in molti le seguono anche per le loro forme che certo non passano inosservate.

Le due emiliane infatti sono bellissime e con quasi tutti i loro post, alla fine ottengono migliaia di like soprattutto per quei fisici stratosferici che si ritrovano. Ovviamente, ci sono anche foto dove sono più coperte ed anche lì, la risposta c’è, perché appunto, ormai il pubblico le ha nel cuore. Silvia però, con uno degli ultimi post apparsi sul profilo, fa impazzire tutti.

Gli ammiratori della bella ventinovenne non possono trattenersi dal cliccare sul like per lei, che in costume è una Venere. Il bikini è molto stretto sul davanti, lasciando ammirare le forme di un lato A spaziale, ma non è coperto nemmeno giù. Infatti, le splendide gambe della modenese, sono tutte in vista. Da capogiro anche stavolta.