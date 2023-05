ADL contro la Juve: che stoccata ai bianconeri

Aurelio De Laurentiis contro la Juventus. Il presidente del Napoli è andato giù pesante con i bianconeri.

In casa Napoli sono iniziati i preparativi per festeggiare lo Scudetto dopo la delusione di domenica sera. La speranza dei partenopei è quella di poter celebrare il titolo senza scendere in campo mercoledì, ma naturalmente nella città partenopea si guarda a giovedì quando contro l’Udinese si dovrebbe avere la matematica.

Un successo che sta portando Aurelio De Laurentiis a togliersi diversi sassolini dalla scarpa dopo anni non semplici. In questo caso nel mirino del presidente del Napoli è finita ancora una volta la Juventus, con una rivalità che sta diventando sempre più forte e soprattutto non sembra essere destinata a finire mai.

ADL contro la Juventus: il nuovo attacco ai bianconeri

Saranno mesi di festeggiamenti, ma anche settimane in cui il Napoli si toglierà diversi sassolini dalle scarpe. La rivalità con diversi club è diventata con il passare degli anni sempre più forte e naturalmente i rapporti con la Juventus sono ormai molto complicati anche per quanto successo durante il Covid.

E durante una delle ultime conferenze stampa, Aurelio De Laurentiis ha deciso di attaccare nuovamente la Juventus e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Come riportato da CalcioNapoli24, il presidente dei partenopei ha ribadito che la sua squadra avrebbe dovuto vincere già qualche anno fa. Poi l’irregolarità di alcune squadre li ha penalizzati e lui si senti di aver conquistato altri titoli visto che in molte occasioni il Napoli ha chiuso al secondo posto.

Un chiaro riferimento alla questione plusvalenze e alle indagini che potrebbero portare a delle penalizzazioni in casa bianconera. Per il momento da Torino non hanno risposto, ma la rivalità è pronta ad accendersi e per questo motivo non escludiamo la prossima stagione un nuovo duello a distanza (anche verbale) tra le due squadre considerando che Napoli e Juventus hanno sempre intenzione di vincere.

Juventus e Napoli: una rivalità infinita

Le parole di De Laurentiis confermano una rivalità infinita tra Juventus e Napoli. In casa partenopea si sta sfruttando lo Scudetto conquistato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e replicare ad alcune cose successe in passato.

Naturalmente ci attendiamo una risposta dei bianconeri. Magari non in questo momento dove le priorità sono altre. Ma una volta risolta la questione stipendi e plusvalenze, potrebbe ritornare il duello verbale tra due squadre che, come detto in precedenza, sono pronte ad accendere la prossima stagione e continuare un duello che ormai va avanti da diversi anni.