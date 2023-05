Tifosi del Napoli senza parole, via due big dopo lo scudetto

C’è da rimanere davvero senza parole in merito a quello che potrebbe accadere al termine della stagione. Anzi, dopo la vittoria dello scudetto

Una festa che è stata solamente rimandata di qualche giorno. Alla fine non ci sono più dubbi: il Napoli è pronto ad essere nuovamente, per la terza volta nella sua storia, campione di Italia. L’atmosfera di festa, però, potrebbe rovinarsi per via di una doppia notizia che potrebbe sconvolgere l’ambiente partenopeo.

Non uno, ma addirittura un doppio addio al termine della stagione. Due elementi importanti per lo scacchiere di Luciano Spalletti che potrebbero seriamente fare le valigie e andare a giocare altrove. Per la delusione degli stessi tifosi che mai avrebbero pensato di poterli perdere un giorno.

Napoli, dopo lo scudetto sarà doppio addio

Probabilmente contro l’Udinese o forse direttamente sul divano: in ogni caso, gli azzurri, sono pronti a fare festa. Quella di domenica è stato solamente un piccolo anticipo di quello che accadrà nuovamente per le strade di Napoli. Solo un gran gol di Dia della Salernitana ha rimandato di qualche giorno i festeggiamenti. Questi ultimi, però, potrebbero essere rovinati da una doppia notizia che sconvolge il tifo azzurro.

Un doppio addio che spiazza l’ambiente. Due calciatori che hanno dato moltissimo in questi anni e che potrebbero seriamente effettuare nuove avventure. Da come avete ben potuto intuire dalla foto stiamo parlando di Hirving Lozano e Piotr Zielinski. A meno di clamorosi colpi di scena i due calciatori sono pronti a lasciare la città da vincenti. Le richieste di mercato, nei loro confronti, di certo non mancano.

Il messicano, in più di una occasione, è stato al centro di molte critiche e polemiche per via delle sue prestazioni in campo. Giudicate non all’altezza della situazione. Nelle ultime uscite, però, ha fatto cambiare idea ad un paio di tifosi. Non alla dirigenza che sembra avere altri piani per lui. Una cessione all’estero. Difficile una sua permanenza in Italia (anche perché non ci sono squadre interessate al costo del suo cartellino).

Il ds Cristiano Giuntoli potrebbe piazzarlo o in Premier League oppure in Liga dove sono pronti a presentare importanti offerte (prezzo sui 30 milioni di euro). Stesso discorso vale anche per il numero 20 azzurro. Il centrocampista polacco ha estimatori nel Regno Unito. Il suo nome è stato accostato, in più di una occasione, anche al Chelsea che potrebbe pensare a lui come rinforzo ideale per il centrocampo dei ‘Blues’. Anche per lui una valutazione che si aggira intorno alla cifra del compagno di squadra nordamericano.