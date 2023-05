Federica Pellegrini, il costume push-up fa felice Matteo Giunta: che spettacolo

Federica Pellegrini in costume da bagno è uno spettacolo. Fisico statuario, forma perfetta: uno spettacolo per il marito Matteo Giunta.

In costume da bagno, con tanto di push-up, ripresa con l’occhio della telecamera durante Pechino Express, l’ex campionessa e orgoglio del nostro nuoto, Federica Pellegrini, emblema per oltre un ventennio dello sport italiano, “giganteggia” accanto al marito Matteo Giunta, con cui fa coppia sia nella vita che in televisione.

Sposati dall’agosto del 2022, vivono un matrimonio felice, appagato, almeno stando a quello che rivelano nelle interviste che rilasciano, e soprattutto alle immagini dei social che, contraddistinte come sempre da quella sobrietà che fa parte del dna di entrambi, rivelano il feeling che li unisce, l’amore che li lega e soprattutto la stabilità con cui convivono ogni giorno.

Suo ex allenatore, il bel Matteo, oltre tutto cugino del suo ex Filippo Magnini, non ha mai negato i momenti difficili “in famiglia” che hanno contraddistinto il delicato “passaggio di consegne”, con le liti e la rottura con l’attuale compagno di Giorgia Palmas.

Una relazione, quella tra la Pellegrini e Magnini, lunga e anche intensa, anche se è stato per primo il nostro ex stileliberista a voltare pagina, sposando nel 2021 la Palmas e avendo da lei anche una bambina, Mia, nata nel 2022.

Federica Pellegrini con quel costume push-up fa impazzire il marito Matteo

A Pechino Express, la Pellegrini e il marito sono ironici, audaci, divertenti. Si definiscono “Tipicamente spiacevoli e naturalmente… spietati” e, all’interno del travel reality più celebr della televisione, la loro coppia – la più amata del programma – è stata denominata I “novelli sposi”, visto che sono convolati a nozze, come detto, a Venezia il 27 agosto 2022.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta (lei ribattezzata “La Divina”) la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi e lui è il suo ex allenatore: due anime innamorate del nuoto e dell’acqua che hanno deciso di camminare insieme per sempre anche al di fuori della piscina.

In quanto a bellezza la Pellegrini non è seconda a nessuno. Apparsa in costume sui social, nei giorni scorsi, durante alcuni backstage del programma, Federica ci fa emozionare e battere il cuore. Quel corpo muscoloso che non ha perso smalto e tonicità, nonostante sia ormai lontana dalle competizioni, quel viso angelico, le gambe lunghe e affusolate, curatissima ma meravigliosa anche e soprattutto quando è in versione acqua e sapone, quando ci appare come la ragazza della porta accanto.

Chi di noi noi non si innamorerebbe all’istante di una ragazza così? Vi immaginate di incontrarla in piscina con i vostri amici, mentre si avvicina e vi rivolge parola? Il fortunato di turno, lasciando stare le fantasie, è solo uno: il marito Matteo che può stare con lei tutti i giorni e con cui ha intenzione di costruire una famiglia.

Federica Pellegrini in costume, con quel “rinforzo mica male”, è uno spettacolo della natura: per lei, dopo la fine dell’agonismo, è iniziata una nuova vita. Ma dietro quel corpo e gli anni di sacrifici, ci sono ironia, intelligenza, capacità comunicative. I nuovi sogni sono tutti a portata di mano.