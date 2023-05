Tegola Napoli, ansia Kim: i tifosi restano di stucco

By

Ad un punto dallo scudetto, i tifosi del Napoli restano interdetti per le ultime notizie su Kim: ecco cosa succederà.

Pagato poco meno di venti milioni, lui è stato la vera rivelazione di questo Napoli. Gli azzurri sono in questo momento primi in classifica e praticamente ad un solo punto dal suo primo scudetto dal 1990 ad oggi. E fino ad un anno fa, pochissimi appassionati di calcio conoscevano lui, Min-jae Kim, probabilmente il miglior difensore dell’anno in Serie A. Bravo Cristiano Giuntoli a scovarlo, ma ecco cosa potrebbe accadere.

Adesso, per il dispiacere dei tifosi napoletani, gli azzurri potrebbero pensare di cederlo per qualche offerta davvero interessante. Il difensore sudcoreano, a meno di dodici mesi dall’acquisto, varrebbe infatti già più del doppio della cifra sborsata. Ci sarebbero infatti, squadre che per lui sborserebbero tra i 45 ed i 50 milioni.

Tegola Kim, Napoli senza parole

Alto 190 centimetri, il difensore fa sentire senz’altro spessissimo il suo fisico agli attaccanti avversari, soprattutto quando li anticipa di testa. In pochi hanno avuto la meglio su di lui ed infatti, con 31 presenze in campionato è stato davvero fondamentale per la conquista del tricolore. Intanto, ha anche segnato 2 reti grazie alla sua abilità da colpitore di testa.

Tutto questo, non poteva non essere notato dalle migliori squadre europee, sicuramente da quelle di Premier League. Nel campionato inglese, la fisicità ed il senso dell’anticipo sono importantissimi e quindi proprio Kim potrebbe fare al caso oggi, di diversi allenatori. Il Napoli sa che le offerte arriveranno. Come detto, però, ci sarà bisogno di quelle giuste per convincere De Laurentiis.

Le ultime indiscrezioni, portano a due squadre su tutte che sarebbero interessate al ventiseienne asiatico. Una è il Tottenham Hotspur, una stagione deludente per i londinesi e già con 57 gol subiti, gli Spurs sono quasi del tutto fuori dalla lotta per la Champions e proprio in quella competizione, sono usciti agli Ottavi con il Milan. Kim, sarebbe certamente un acquisto gradito.

Ma c’è già da battere una concorrenza, perché secondo i rumors, anche il Manchester Utd vorrebbe il sudcoreano. Lo United starebbe pensando di cedere Harry Maguire e di rinforzare il proprio pacchetto di centrali. In questo momento, i due titolari sono Raphael Varane e Lisandro Martinez, ed anche qui l’entrata di una nuova stella farebbe certamente comodo. Il problema per le inglesi è uno: il Napoli vorrebbe contare su Kim ancora per qualche anno.