Costanza Caracciolo, retroscena inaspettato: è successo allo stadio con Vieri

Costanza Caracciolo, in compagnia del marito Christian Vieri, era presente allo stadio San Siro per assistere alla semifinale di ritorno della Coppa Italia tra Inter e Juventus.

La loro storia inizia nel 2017, una relazione che è cresciuta nel tempo visto che i due si conoscevano già da dieci anni per via di amicizie in comune. Nello stesso anno iniziano a frequentarsi seriamente dopo una cena avvenuta nella città eterna, quando si disputavano gli Internazionali di tennis. Da allora non si sono più lasciati, e il loro rapporto è stato una crescita continua, infatti si sono sposati nel 2019, con una cerimonia riservata. I due sono diventati genitori di due bambine Stella e Isabel, nate rispettivamente nel 2018 e nel 2020. Costanza Caracciolo e Bobo Vieri formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. La bella showgirl classe 1990, ha messo da parte il proprio lavoro per dedicarsi alla famiglia, mentre l’ex bomber Christian Vieri ha spopolato sui social grazie al format della BoboTV, in onda sul canale Twitch. Proprio durante una delle ultime puntate del format, l’ex attaccante di Lazio e Inter ha svelato un curioso retroscena avvenuta durante la gara tra nerazzurri e bianconeri.

Costanza Caracciolo a San Siro, il retroscena svelato da Christian Vieri

Come detto, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Christian Vieri ha letteralmente spopolato sui social grazie al format BoboTV in diretta sul canale Twitch.

Il format, nato nel 2020 durante la pandemia da Covid-19, vede l’ex bomber azzurro in compagnia di altri colleghi calcistici come Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani, che discutono del calcio di oggi. In una recente puntata, parlando della semifinale di ritorno della Coppa Italia disputata allo stadio San Siro tra Inter e Juventus, Christian Vieri ha raccontato un aneddoto particolare che vede coinvolta la moglie Costanza Caracciolo. Nella chiacchierata con gli ex colleghi di campo, infatti, l’ex bomber classe 1973 ha dichiarato che la consorte dopo soli 25′ minuti di gioco, gli ha chiesto per quale motivo la Juventus di Massimiliano Allegri non attaccasse praticamente mai la squadra avversaria. Christian Vieri, quasi incredulo di fronte alla domanda della moglie, è scoppiato a ridere, scatenando cosi molte risate anche tra gli spettatori presenti alla diretta.