Ferrari fa sognare i tifosi: arriva direttamente dalla Red Bull

La Ferrari è già al lavoro in vista della prossima stagione. Il team di Maranello fa campagna acquisti per rinforzare la propria area sportiva

Il divario dalla Red Bull è ancora molto importante e il Gran Premio di Baku lo ha ampiamente dimostrato. Ma la Ferrari è già al lavoro con l’obiettivo di ridurre il gap nei confronti del team austriaco nel minor tempo possibile. Nell’immediato sarà molto difficile, per non dire impossibile, raggiungere o addirittura superare il livello di competitività raggiunto dal team di Milton Keynes. Ma in una prospettiva a medio termine a Maranello c’è la ferma convinzione di poter colmare la differenza con i rivali, in questo momento inavvicinabili.

Il pessimismo cupo seguito ai disastrosi risultati dei primi tre gran premi del 2023 sta lasciando però il posto a un moderato ma giustificato ottimismo condito da un briciolo di fiducia in più anche per le prossime gare. Ma quello che il Cavallino Rampante sta cercando di realizzare, sembra con un discreto profitto, è una sorta di maxi campagna acquisti per potenziare la propria area sportiva a scapito di quella dei rivali.

Stiamo parlando di un mini esodo di ingegneri e tecnici altamente qualificati che dalla Red Bull starebbero per trasferirsi alla Ferrari. Dopo le indiscrezioni sullo sbarco a Maranello di Enrico Balbo, tra i massimi esperti di aerodinamica, circolano nuovi rumors legati all’approdo di un altro tecnico di altissimo livello. Si tratterebbe di colui che ha offerto un contributo decisivo nello sviluppo dello straordinario DRS della RB19.

La Ferrari fa sognare i propri tifosi: l’uomo chiave arriva direttamente dalla Red Bull

Nessun nome diffuso a mezzo stampa, nè tantomeno v’è traccia di qualche comunicato ufficiale. Siamo alle battute finali di un paio di trattative di grande rilievo, di cui peraltro i vertici della Ferrari hanno messo al corrente i colleghi della Red Bull.

Ma fino al momento in cui non sarà messo nero su bianco nessuno dal quartiere generale del Cavallino Rampante rilascerà dichiarazioni sull’argomento. Quel che è certo è la voglia smisurata della Ferrari di spezzare quanto prima l’egemonia della scuderia anglo austriaca e di riportare quel titolo mondiale che a Maranello manca da tanto, troppo tempo.

E il probabile arrivo di due pezzi da novanta del team in questo momento egemone è la strada più facile per raggiungere l’obiettivo. Era il 2007 quando Kimi Raikkonen conquistò all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio il titolo iridato: è giunto il momento di spezzare questo lungo digiuno.