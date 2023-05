Ibrahimovic lascia il Milan, ma resta in Serie A: scelto il nuovo club

Zlatan Ibrahimovic, nonostante i 41 anni, si prepara ad essere ancora una volta protagonista in sede di mercato. Lo svedese, infatti, lascerà probabilmente il Milan ma resterà in Serie A, dal momento che è ad un passo la chiusura con il suo nuovo club.

Una stagione, quella attualmente in corso, assolutamente negativa per Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, infatti, sta facendo i conti con una serie infinita di infortuni che ne sta condizionando in maniera importante il rendimento. Nonostante tutto ciò ed il fatto che l’addio al Milan sembra quasi inevitabile, il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A. E’ vicinissimo, infatti, a chiudere un accordo con il suo nuovo club e rappresenterà per tutti una sorpresa ed un colpo di scena totalmente inaspettato.

Ibrahimovic, nuovo club in Serie A

In campionato, fino a questo momento, l’ex attaccante, tra le altre, di Inter e Barcellona ha disputato solo quattro partite, trovando comunque una volta la gioia del gol. Nonostante questo, però, non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. La trattativa con il Milan per il rinnovo non si sblocca per le perplessità che i rossoneri hanno circa le sue condizioni fisiche. Ora, però, si stanno spalancando le porte per una nuova avventura calcistica in Serie A, molto affascinante per tantissime motivazioni.

Stando a quanto raccontato da “Footmercato“, noto giornale francese, ci sarebbe un club di Serie A molto vicino ad assicurarsi le prestazioni di “Ibra“. Si tratta del Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi, che vorrebbero regalare ai tifosi un colpo ad effetto a salvezza ottenuta. A quanto pare, infatti, le parti avrebbero già raggiunto un accordo verbale e restano da definire veramente gli ultimissime dettagli. I due hanno già conosciuto molto bene Ibrahimovic ai tempi della sua prima esperienza al Milan.

Ibra al Monza

L’idea dei dirigenti del Monza è quello di regalare questo gioiello, seppur un po’ datato, a Raffaele Palladino per la sua capacità di far maturare i giovani che lo circondano. Il suo ruolo, in tal senso, nella crescita del Milan è stato fondamentale e chissà che in piccolo non possa ripetersi anche al Monza. Chiaramente dal punto di vista del rendimento in campo non ha più la possibilità di garantire una presenza costante, ma la media realizzativa resta comunque sempre molto alta.