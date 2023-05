Icardi in bianconero: c’è l’accordo col PSG

Mauro Icardi ha trovato l’accordo con il club bianconero ed è pronto a fare le valigie: l’ex Inter lascerà il PSG.

Mauro Icardi sembra essersi ritrovato in Turchia, dove ha scelto di trasferirsi la scorsa estate. L’ex bomber di Sampdoria e Inter ha lasciato il Paris Saint-Germain dopo tre stagioni, accettando la corte del Galatasaray (che lo ha preso in prestito dai parigini, ndr). Una mossa azzeccata, dato che il rendimento di Icardi pare essere tornato quello di un tempo.

Sono finora 14 i centri realizzati con la maglia giallorossa tra Super Lig e Coppa di Turchia, a dimostrazione di come l’aria di Istanbul abbia fatto ritrovare l’efficacia in zona gol al giocatore argentino. E non è tutto, perché dopo un periodo a dir poco burrascoso anche sul piano sentimentale Icardi pare aver recuperato una certa serenità.

L’ex Inter, infatti, è tornato insieme a sua moglie, Wanda Nara, dopo una separazione dovuta ad un tradimento dell’attaccante sudamericano. Ma allora il futuro di Icardi si chiama Galatasaray? Il club turco rinnoverà il prestito?

Icardi sta per cambiare di nuovo maglia: ecco dove giocherà

In realtà gli esperti di calciomercato non ne sono così convinti, dato che le ottime prestazioni di Icardi hanno attirato le attenzioni di molti club. Il calciatore di Rosario ha 30 anni e può dare ancora molto. Stando a quanto riportato dal Sun, su Icardi ci sarebbe il Fulham, che vorrebbe portare a Craven Cottage una punta di spessore da affiancare a Mitrovic.

Icardi, in caso di mancato rinnovo del prestito con il Galatasaray, farebbe rientro al PSG ma non per restarci. I parigini possono contare su un reparto avanzato composto da Mbappé, Messi e Neymar, pertanto l’ex Inter sarebbe di troppo. Pertanto, pur avendo un altro anno di contratto, la sua avventura a Parigi dovrebbe terminare la prossima estate. Tra le maggiori pretendenti ci sarebbe proprio il Fulham, disposto a versare circa 15 milioni di euro al Paris Saint-Germain per assicurarsi il bomber argentino.

Attualmente Icardi guadagna circa 9,2 milioni di euro all’anno a Parigi: molto probabilmente il Fulham chiederà al giocatore di abbassarsi lo stipendio. Nonostante questo grande colpo all’orizzonte, i tifosi del Fulham – decimo in Premier League – non sono contenti dell’eventuale acquisto. Sui social, infatti, molti fan dei bianconeri inglesi temono di rivivere gli stessi problemi avuti dalle sue ex squadre a causa del suo comportamento e di quello di sua moglie.