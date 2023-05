Regalo scudetto: il Napoli pesca in casa Atalanta

E’ tutto pronto per la festa in casa Napoli, visto lo scudetto ad un passo. I partenopei, infatti, si apprestano a conquistare il terzo titolo della loro storia.

Mentre la squadra di Luciano Spalletti si prepara per affrontare l’Udinese alla Dacia Arena, la dirigenza è al lavoro per programmare il prossimo calciomercato estivo.

Per quanto riguarda le cessioni, i due calciatori più ricercati dai top club europei sono Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, grandi protagonisti della strepitosa stagione disputata dai partenopei. Il bomber nigeriano, autore di 26 reti in 33 partite disputate, è finito nel mirino delle big inglesi e del Bayern Monaco, pronte a mettere sul piatto offerte importanti per strapparlo al club azzurro. Discorso simile per Kvaratskhelia che, nella sua prima stagione con il Napoli, ha realizzato 14 reti e fornito sedici assist in 37 partite disputate tra campionato e coppe. Per non farsi trovare impreparata, la società sta lavorando per trovare un rinforzo importante per il reparto avanzato. A tal proposito, il grande colpo può arrivare dall’Atalanta.

Il Napoli lo mette nel mirino, la Dea ora trema: obiettivo Lookman

Come detto, il Napoli si prepara a festeggiare il terzo scudetto della propria storia, con i tifosi pronti ad invadere Udine.

Nonostante il grande traguardo, la società pensa già alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Il calciatore individuato dalla società partenopea per rinforzare il proprio reparto offensivo è Ademola Lookman, nigeriano classe 1997 dell’Atalanta. Il ragazzo, arrivato a Bergamo la scorsa estate dal Lipsia, sta disputando una grande annata, che lo vede a quota quindici reti realizzate e cinque assist forniti in 30 partite disputate tra campionato e Coppa Italia.

Il calciatore è intrigato dall’idea di vesitre la maglia azzurra, tanto che potrebbe chiedere alla società di lascarlo partire in caso di offerta. La Dea per valutare la cessione è pronta a chiedere cifre importanti, visto che lo acquistò dai tedeschi per circa 10 milioni di euro. Si tratterebbe di un grande colpo per il Napoli, che si assicurerebbe un calciatore dalle grandi qualità tecniche. Luciano Spalletti stravede per il classe 1997, tanto da dare il proprio avallo all’operazione. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Napoli pronto a fare sul serio per cercare di portare Ademola Lookman in Campania in estate. Gian Piero Gasperini e tutto il popolo bergamasco ora tremano davvero.