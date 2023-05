Il percorso di Luciano Spalletti al Napoli potrebbe concludersi al termine della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis ha pronta l’alternativa

Quello che Luciano Spalletti è riuscito a compiere alla guida del Napoli resterà scolpito a caratteri cubitali nella storia del club partenopeo. Il terzo scudetto colorato di azzurro, il primo del terzo millennio rappresenta un evento che vale la pena celebrare e festeggiare a lungo. L’allenatore di Certaldo al secondo anno alle pendici del Vesuvio ha prodotto un vero e proprio capolavoro, valorizzando al massimo un mercato estivo che aveva fatto storcere la bocca a molti, soprattutto tra i tifosi azzurri. Ovviamente la conquista dello scudetto ha ribaltato completamente l’umore della piazza e la considerazione nei confronti del tecnico toscano.

Il futuro del quale però è avvolto da una fitte nube di mistero. Il contratto che vincola l’ex allenatore di Roma ed Inter al Napoli scadrà il 30 giugno del 2024 e ad oggi nessuno, neanche il più introdotto degli esperti di mercato è in grado di prevedere cosa succederà da qui al prossimo anno. Anzi, qualcuno azzarda che in caso di un bis scudetto o di una Champions League da sogno il presidente De Laurentiis sia pronto a offrire a Spalletti un rinnovo esagerato.

Niente di tutto questo, a quanto pare. Sembra infatti che il numero uno della società stia cullando un’idea ben precisa, che non prevede la permanenza del tecnico toscano oltre la terza stagione. Del resto sarebbe una scelta coerente con il quasi ventennale percorso del produttore cinematografico alla guida del club.

Un altro anno e poi addio: già pronto il sostituto di Spalletti. Tifosi spiazzati

Mai più di tre anni, questo è il mantra seguito da De Laurentiis con tutti i tecnici avuti dal 2006 ad oggi. E quasi certamente non farà eccezione Spalletti che al termine della prossima annata calcistica è destinato a cambiare aria. Salvo imprese mirabolanti, il suo contratto non sarà rinnovato e il Napoli avrà un nuovo allenatore.

Un tecnico giovane, ambizioso e ricco di idee innovative e vincenti: tutte caratteristiche portano in direzione di Brighton dove lavora attualmente l’obiettivo numero uno di De Laurentiis, Roberto De Zerbi. Il 43enne allenatore bresciano è l’uomo nuovo del calcio italiano, quello che tecnici come Jurgen Klopp e Pep Guardiola non smettono di elogiare quotidianamente. I contatti tra De Zerbi e il patron azzurro sono già iniziati: l’obiettivo è mettere le basi per arrivare a un accordo in vista della stagione 2024-2025. Il Napoli vuole garantirsi un futuro ad alto livello.