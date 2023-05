Napoli Scudetto, il gesto di De Laurentiis a fine partita: ecco cosa farà

Il Napoli intende chiudere la pratica Scudetto: la mossa strategica di De Laurentiis, ecco cosa farà al termine della partita

La sfida contro l’Udinese potrebbe consegnare l’artimetica per lo Scudetto azzurro. Il presidente De Laurentiis ha deciso che la guarderà insieme ai tifosi allo Stadio Maradona per vivere una serata da sogno. Dopo la beffa di domenica scorsa contro la Salernitana, migliaia di tifosi riempiranno d’azzurro il catino infuocato di Fuorigrotta in attesa di festeggiare per tutta la notte.

Il Napoli si prepara così per accogliere i propri beniamini che torneranno soltanto nella giornata di domani a Capodichino. Il motivo principale è di ordine pubblico per non creare una calca in quella zona. Osimhen e compagni hanno già avuto il primo abbraccio dei tifosi dopo l’entusiasmante vittoria di Torino contro la Juventus. Napoli è in trepidazione per scatenarsi a più non posso: già domenica scorsa è arrivato soltanto un pari nel derby campano contro la Salernitana. De Laurentiis è pronto a programmare la prossima stagione andando a rinforzare ancor di più la rosa a disposizione di Luciano Spalletti, pronto a restare a continuare la sua storia d’amore sulla panchina del Napoli.

Napoli Scudetto, la mossa strategia del presidente azzurro

Un motivo in più per celebrare uno Scudetto che manca da 33 anni. Il Napoli ha dominato questo campionato in lungo e il largo prendendosi qualche pausa nelle ultime settimane, ma tutto era già scontato.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” Aurelio De Laurentiis la guarderà allo Stadio Maradona e, in caso di Scudetto, prenderà il microfono per un discorso emozionante. Tanti sacrifici prendendosi la scena senza seguire di persona la squadra alla Dacia Arena. Un modo per accompagnare i festeggiamenti che ci saranno per tutta la volta in caso di pareggio o vittoria ad Udine. Sarà ancora un match point per gli azzurri che cercheranno di chiudere la pratica a tutti i costi. Soltanto un punto al termine dei novanta minuti per far esplodere di gioia la città partenopea, che aspetta soltanto l’artimetica.

Una festa immensa che durerà fino al 4 giugno, un mese esatto quando terminerà ufficialmente il campionato di Serie A. Il Napoli è pronto a gioire dopo tanti anni di inferno e purgatorio: il paradiso s’intravede per l’ultimo metro del percorso ed è pronto ad accogliere milioni di tifosi napoletani.