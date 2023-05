Sta per succedere: dal Napoli passa alla Salernitana

Questa volta sta per succedere davvero: il calciatore è pronto a passare dal Napoli alla Salernitana

I due club sono stati protagonisti nella 32ma giornata di campionato. I granata hanno “rovinato” (anche se solamente rimandato di qualche giorno) la festa scudetto dei partenopei. Adesso sono pronti ad accogliere anche un calciatore che non rientra nei piani della società.

Ed in particolar modo dello stesso allenatore inquadrato in foto. Luciano Spalletti è pronto a dare il suo “via libera” definitivo per l’addio dell’atleta. Oramai pare che non ci siano più dubbi a riguardo: si trasferirà solamente di pochi chilometri, la Salernitana lo aspetta a braccia aperte.

Napoli, cessione ad un passo del big alla Salernitana

A dire il vero si era già ipotizzato del fatto che potesse andare via nell’ultima sessione invernale di quest’anno. Poi le cose sono decisamente cambiate nelle ultime ore, quando Spalletti gli ha chiesto di rimanere per altri sei mesi. Segno del fatto che non aveva alcuna intenzione di stravolgere la rosa che stava andando, sempre di più, verso la conquista di un sogno.

Diego Demme è prossimo a diventare uno dei campioni di Italia con gli azzurri. Anche se, il suo contributo, è stato davvero minimo. Lo dimostrano solamente le cinque apparizioni che ha accumulato in questa stagione. Solamente una dal primo minuto, nel match interno pareggiato contro l’Hellas Verona. Prima solamente alcuni scampoli (24 minuti totali). Decisamente troppo poco per lui che vuole ancora mettersi in gioco.

Si era parlato addirittura di una possibilità che porta all’estero (Turchia), ma le sue intenzioni sono quelle di rimanere in Serie A. La Salernitana ci ha già provato a gennaio, senza ottenere buoni risultati. Anche se ha avuto la massima considerazione dell’italo-tedesco pronto al trasferimento in estate. La cifra dovrebbe essere inferiore ai 5 milioni di euro.

Il presidente dei granata, Danilo Iervolino, è pronto ad acquistare un calciatore di importanza internazionale e che ha giocato anche competizioni europee importanti. Il nativo di Herford non ha avuto lo spazio che si aspettava, oramai chiuso dal centrocampo di fuoco formato da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Per il 31enne ci sarebbe anche un altro club pronto a chiedere informazioni per l’acquisto del suo cartellino.

Si tratta della Fiorentina che potrebbe pensare a lui nel caso in cui Sofyan Amrabat possa essere ceduto in estate. Anche se i viola appaiono in netto svantaggio nei confronti dei campani che hanno “prenotato” il calciatore già da un paio di mesi. La sua avventura in azzurro sta per concludersi dopo tre anni e mezzo.