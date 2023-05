Juve choc: Chiesa via a metà prezzo

La Juventus si appresta ad affrontare un finale di stagione complicato, ma nonostante questo sembra già proiettarsi verso il prossimo calciomercato estivo.

Si prospettano ultimi mesi di fuoco della Juventus, impegnata in Campionato e Europa League.

Nonostante questo, però, la dirigenza bianconera sembra già pensare alla programmazione della prossima stagione. Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, la società sta lavorando anche sui rinnovi dei calciatori importanti del progetto tecnico. Tra questi troviamo Di Maria e Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto a giugno. Se per il Fideo le cose sembrano procedere in maniera positiva, lo stesso non si può dire per il centrocampista francese, appetito sempre di più in Premier League. Per quanto riguarda i possibili addii, invece, oltre a Dusan Vlahovic che è corteggiato da mezza Europa, chi potrebbe fare le valigie è anche Federico Chiesa. A tal proposito, una big inglese sembra intenzionata a fare sul serio per strapparlo alla vecchia signora.

Possibile addio per Chiesa, la Premier fa sul serio: la richiesta della Juventus

Come detto, oltre a Dusan Vlahovic, anche Federico Chiesa può salutare la Juventus al termine della stagione.

Stando a quanto riporta TeamTalk, sull’ala bianconera classe 1997 hanno messo gli occhi Liverpool e Chelsea, che hanno intenzione di rinforzare le rispettive rose in estate. La vecchia signora è pronta a valutare tutte le offerte che si apprestano ad arrivare, tanto che può prendere in considerazione proposte intorno ai 50 milioni di euro. Da dopo l’infortunio avvenuto nel 2022, che ha visto l’ex viola subire la rottura del crociato, il calciatore non pare essere entrato pienamente nello scacchiere tattico del mister livornese. In caso di offerte importanti, quindi, Massimiliano Allegri non opporrebbe resistenza in caso di cessione.

Vista la situazione, i due top club inglesi sono pronti a fare sul serio, tanto che a breve potrebbero avviare i contatti con la dirigenza bianconera per valutare la fattibilità dell’operazione. Kloop stravede per l’ala azzurra e starebbe spingendo con la società per cercare di portarlo ad Anfield, visto anche che in estate perderà Firmino che vedrà scadere il proprio contratto. Oltre a Firmino, c’è anche l’età di Salah che avanza, e questo mette i reds nella condizione di cercare un sostituto dal grande livello. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Chiesa che può lasciare la Juventus dopo due anni e mezzo dal suo arrivo. Liverpool e Chelsea sono pronte ad affondare.