Già individuato il sostituto: il post Spalletti è deciso

Il rischio che Luciano Spalletti possa lasciare il Napoli, alla fine di questa stagione, è davvero molto alto

Il mister di Certaldo sta per regalare un grandissimo sogno ai tifosi azzurri. Un sogno che in città manca da ben 33 anni. Frutto di un ottimo lavoro e di una grandissima stagione. Un campionato che è stato letteralmente “stracciato”. Proprio il suo lavoro non è passato inosservato alle big che lo seguono con attenzione.

La possibilità che il tecnico possa lasciare i partenopei è molto alto. Ed è per questo motivo che la dirigenza non vuole farsi trovare impreparata. Tanto è vero che ha già individuato il possibile sostituto del fiorentino per la prossima stagione. Un nome che piace molto sia al ds Giuntoli che al presidente De Laurentiis.

Napoli, Spalletti può andare via: individuato il sostituto

Le possibilità che Luciano Spalletti possa andare via da Napoli alla fine di questa stagione sportiva sono alte. Il suo nome, infatti, è stato accostato in più di una occasione ad un top club europeo. Si tratta del Chelsea che è alla ricerca di un nuovo allenatore, dopo una annata a dir poco fallimentare. L’obiettivo di De Laurentiis, però, è quello di convincerlo a restare e ripartire più di prima.

Nel caso in cui tutto questo non dovesse accadere, però, il presidente azzurro ha già in mente il nome per la sostituzione. Un allenatore che conosce molto bene il campionato di Serie A e che non si deve ambientare affatto. Stiamo parlando di Vincenzo Italiano che, mai come in questa stagione, sta ottenendo grandissimi risultati con la Fiorentina.

I viola, infatti, sono riusciti ad arrivare nella semifinale di Conference League (affronteranno gli svizzeri del Basilea) e soprattutto nella finale di Coppa Italia. L’obiettivo di Commisso è quello di riuscire a portare in bacheca almeno un trofeo. Il lavoro dell’ex Spezia è molto apprezzato dalla dirigenza partenopea che punta forte su di lui, ma solamente nel caso di addio dello stesso Spalletti.

Il nativo di Karlsruhe, nel 2019, ha portato lo Spezia nella massima serie. Successivamente è riuscito a salvare gli ‘aquilotti’ la stagione successiva con una salvezza importante. Il suo lavoro è stato ripagato con la chiamata della Fiorentina che ha puntato fortemente su di lui. Adesso il suo nome inizia ad essere stilato nella lista della squadre importanti che puntano fortemente su di lui per la prossima stagione.