Affare Napoli-Salernitana: granata traditi, va in azzurro

Il Napoli è pronto ad effettuare un vero e proprio colpo di mercato in casa della Salernitana, in vista della prossima sessione estiva del calciomercato

Gli azzurri hanno adocchiato nei granata il giusto rinforzo per la prossima stagione. Il calciatore piace (e non poco) al tecnico Spalletti che punta forte su di lui per andare a rinforzare quel reparto.

Un duro colpo per l’altra società campana che farà di tutto per non cedere il proprio diamante ai “rivali” della stessa regione.

Napoli, che colpo dalla Salernitana: assalto in estate

Non è affatto un mistero che gli azzurri stiano osservando il calciatore già da un bel po’ di mesi. In questa sua carriera in Serie A si è tolto la soddisfazione anche di esordire con la maglia della Nazionale, dopo che Mancini aveva notato in lui delle ottime qualità. Le sue prestazioni non sono passate inosservate neanche ai dirigenti azzurri che faranno di tutto per averlo a disposizione la prossima stagione.

Da come avete ben potuto intuire dalla foto stiamo parlando di Pasquale Mazzocchi, terzino sinistro in forza alla Salernitana. Il classe ’95, in questa stagione, non è stato schierato con molta continuità. Soprattutto per via di un infortunio (operazione al ginocchio) che lo ha tenuto fuori dal terreno di gioco per più di tre mesi. Adesso è ritornato, anche se la sua condizione fisica non è proprio al 100%.

Questo, però, non toglie il fatto che i partenopei siano fortemente interessati a lui. L’obiettivo del ds Giuntoli è quello di prelevarlo in vista di questa sessione estiva del calciomercato. Anche se, sullo stesso calciatore, ci sono anche altre squadre interessate. Per il 27enne si tratterebbe della realizzazione di un sogno: giocare per la squadra della propria città. Lui, nativo di Barra (quartiere di Napoli), giocherebbe volentieri al ‘Maradona’.

Di tutt’altro parere il club che detiene il suo cartellino. I granata, infatti, non hanno alcuna intenzione di cederlo. Non è da escludere, però, che in questa possibile trattativa possa essere inserito un altro calciatore che non rientra nel progetto di Spalletti. Si tratta di Diego Demme che, nella sessione invernale del mercato, è stato accostato in più di una occasione proprio alla Salernitana.

Non è affatto un mistero che l’italo-tedesco voglia lasciare il capoluogo campano in estate. Vuole giocarsi le sue opportunità. Una chance che la stessa Salernitana vuole dargli. Potrebbe essere più di una idea.