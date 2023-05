Scelto il nuovo allenatore della Roma: Mourinho saluta

La Roma si prepara a un finale di stagione intenso, con l’obiettivo Champions League ancora aperto. Ma non mancano gli interrogativi sul futuro

La Roma sta vivendo un momento fondamentale della sua stagione. La squadra di Mourinho, tutto sommato, sta centrando gli obiettivi. E’ in corsa per un posto in Champions League, anche se non sarà facile.

Soprattutto è in semifinale di Europa League, e si candida a una storica finale europea consecutiva, dopo quella dello scorso anno (poi vinta) in Conference League. Tuttavia, il cammino dei giallorossi è sempre caratterizzato da difficoltà e da polemiche assortite. Le prime riguardano i continui infortuni: attualmente l’allenatore deve fare i conti con ben 9 giocatori alle prese con problemi fisici. Una situazione che rischia di compromettere questo finale di stagione.

E poi ci sono le continue e immancabili polemiche arbitrali. Come sempre è lo Special One a scatenarsi in strali ormai senza freni, sempre quando ovviamente la Roma non riesce a vincere. L’attacco all’arbitro Chiffi dopo il pareggio con il Monza è stato emblematico. Il portoghese ha parlato quasi di un complotto ordito a tavolino, finendo con l’essere indagato dalla Procura Federale della Figc. Una situazione che forse sta iniziando a pesare, perché il comportamento dell’allenatore non sembra aiutare la società. Sicuramente non porta il sereno nell’ambiente.

Roma, i dubbi su Mourinho: per il futuro si pensa anche a un altro allenatore

Il futuro dell’allenatore è (anche per questo) in discussione, soprattutto perché Mou è il primo a non essere chiaro su cosa voler fare a partire dalla prossima stagione. Molto dipenderà da come andrà questa stagione: se la Roma dovesse fallire gli obiettivi (niente posto in Champions e fuori dall’Europa League) in effetti si possono creare i presupposti per un cambio di corso. Ma chi potrebbe allenare la Roma al posto di Mourinho? Difficile fare ipotesi, ma il profilo giusto sembra essere quello di un allenatore giovane e che punti su una precisa identità di gioco e un calcio piacevole.

Il nome di Roberto De Zerbi, oggi al Brighton in Premier League, riecheggia da tempo. Più che altro è un profilo ritenuto ideale. Ma alla Roma piace anche Raffaele Palladino, rivelazione tra i nuovi allenatori in Serie A. Da capire quali saranno le esigenze del club, che sarebbe comunque tentato di ingaggiare un allenatore comunque esperto e carismatico, anche per trattenere i giocatori più importanti.