Marika Fruscio festeggia lo scudetto, risveglio bollente: esplode tutto

Il Napoli ce l’ha fatta. Trentatré anni di attesa sono un’infinità, per questo vincere lo Scudetto col club partenopeo ha un sapore differente ed unico. Questo perché gli azzurri, nel corso della loro lunga storia, hanno ottenuto soltanto tre successi in tal senso, l’ultimo risalente ai tempi in cui nelle fila della squadra campana militava un certo Diego Armando Maradona.

La leggenda argentina era diventata napoletana d’adozione e sicuramente sarebbe stata contenta di assistere al trionfo dei ragazzi guidati da mister Luciano Spalletti. Su questo meraviglioso titolo, conquistato con grande merito, c’è impresso proprio il marchio del tecnico di Certaldo, capace di dar vita ad un giocattolo quasi perfetto. Le abilità dell’allenatore ex Inter e Roma non le conosciamo oggi. Per tutta la carriera, infatti, Spalletti si è reso quasi sempre protagonista in positivo di ottime annate sportive, andando più volte vicino a raggiungere il tetto d’Italia. Per un motivo o per un altro non ci era mai riuscito, da qui la definizione di ‘eterno secondo’. E adesso Spalletti si è preso finalmente la sua rivincita personale, realizzando il sogno di un intero popolo.

Non era scontato, non è mai scontato quando si parla del Napoli. C’era chi pensava che la truppa azzurra sarebbe crollata da gennaio/febbraio in poi, dopo una prima parte di stagione da applausi. Victor Osimhen e compagni, però, hanno saputo tenere botta, continuando a macinare punti. Davvero enorme il distacco dalla seconda in classifica. Tant’è che la pratica Scudetto è stata già chiusa virtualmente da qualche mese. La certezza matematica è giunta in quel di Udine, grazie alla rete siglata dal solito bomber nigeriano. A quel punto non è rimasto altro che festeggiare, ancora e ancora e ancora. E una piazza come Napoli non delude affatto in tema di festeggiamenti. Una gioia infinita, derivante pure dal preziosissimo lavoro del direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, in ambito di calciomercato.

Napoli, Marika Fruscio festeggia lo Scudetto a modo suo: il post scatena i tifosi

Il dirigente azzurro non si è fatto intimorire dalla rivoluzione nella rosa, andando a prendere calciatori poco costosi e forti allo stesso tempo. Kim e Kvaratskhelia rappresentano i simboli di una campagna acquisti condotta alla perfezione.

I sostenitori del Napoli adesso si stanno giustamente dando alla pazza gioia e sui social si possono trovare diverse testimonianze. Alla festa, a modo suo, si è unita anche la super tifosa Marika Fruscio, noto volto televisivo. All’indomani del trionfo Scudetto, la splendida donna ha pensato di pubblicare una foto sul proprio profilo in cui indossa soltanto reggiseno e mutande, mentre indossa una corona e tiene in mano l’asta di una bandiera della sua squadra del cuore. Neanche a dirlo, i fan sono letteralmente impazziti nei commenti. Un’altra gioia non da poco.