Penalizzazione in Serie A, la sentenza è durissima: tifosi del Napoli imbufaliti

A Napoli, e non solo, è iniziata una festa pazzesca per il terzo scudetto nella storia del club. La gioia è incontenibile ma suoi social si tirano le somme anche sulla concorrenza

È bastato un pareggio ad Udine per far esplodere di gioia il pubblico napoletano per il conseguimento di un traguardo storico e che mancava da ben 33 anni. Napoli ha vinto lo scudetto al culmine di un’attesa lunghissima, e che premia il lavoro di una società ben strutturata ed in grado di radicare nel tempo il proprio operato, fino all’apice massimo raggiunto nel corso di questa stagione.

Luciano Spalletti e i suoi ragazzi hanno quindi tagliato il traguardo con largo anticipo rispetto alla fine naturale del campionato. Lo scudetto è arrivato con ben cinque giornate d’anticipo sulla tabella di marcia, facendo iniziare una serie di festeggiamenti che potrebbero protrarsi per svariati giorni, fino al 4 giugno, data in cui capitan Di Lorenzo alzerà al cielo il trofeo. Un percorso granitico e costruito da tutte le componenti: squadra, allenatore, dirigenza, proprietà e tifosi che hanno fatto la loro parte. Un trionfo meritato e legittimato da un rendimento stellare che ha contribuito a creare ben presto un gap enorme sulla concorrenza di quest’anno.

Scudetto Napoli, Paganini su Twitter: “Anche il tira e molla dei punti tolti e ridati alla Juve ha pesato sicuramente”

Tantissime le celebrazioni relative alla vittoria di un Napoli incontenibile che ha saputo rubare l’occhio in Italia ed in Europa. Il terzo scudetto è quindi un tassello che arriva di conseguenza e che ha messo a nudo anche le difficoltà di chi inseguiva.

A tal proposito è intervenuto su Twitter il giornalista Paolo Paganini, che ha così commentato la vittoria dei partenopei, ed anche l’operato delle altre squadre di Serie A: “Il Napoli ha vinto lo scudetto con 5 turni di anticipo e 16 punti di vantaggio sulla 2. Qualche domanda le “inseguitrici” se la devono fare, senza dimenticare però il tira e molla dei punti tolti, ridati e “rinviati” alla Juventus che ha pesato sicuramente”.

Paganini si è quindi soffermato soprattutto sulle inseguitrici, evidenziando però anche la situazione complessa di una Juventus penalizzata in classifica ad inizio 2023 (quando però aveva anche già perso lo scontro al Maradona), e che si è vista, almeno momentaneamente, restituire i punti in attesa di un verdetto definitivo. Parole quelle del giornalista che hanno scatenato anche reazioni tra i commenti da parte dei supporters napoletani.