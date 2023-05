Elodie è ormai un’artista di fama e i suoi scatti fanno girare la testa ai tantissimi fan che la seguono sui social

Dal palcoscenico di Amici, il talent televisivo in onda sulle reti Mediaset ideato e condotto da Maria De Filippi a quello del Festival di Sanremo il passo è stato brevissimo, come quello dal ruolo di giovane e semisconosciuta interprete a quello di artista tra le più amate del panorama musicale italiano. La carriera di Elodie Di Patrizi, conosciuta più semplicemente come Elodie, è stato un crescendo inarrestabile che l’ha portata a diventare una stella del mondo dello spettacolo. Nata trentatre anni fa in un quartiere popolare di Roma, ha scoperto fin da bambina di possedere un talento innato per la canzone.

A diciannove anni nel 2009 tentò di entrare a far parte del celebre talent televisivo ma senza esservi ammessa. Impresa che invece le riuscì nel 2015. Da quel momento la vita di Elodie è cambiata radicalmente: risale infatti già al 2017 la sua prima partecipazione alla rassegna canora sanremese, un esordio che le regalò subito un clamoroso successo di pubblico e di critica.

Un successo che cresce ormai inarrestabile da sei anni a questa parte e che ha trasformato Elodie in un’interprete popolare e amata dai suoi tantissimi. Com’è noto però il successo e la popolarità hanno un prezzo da pagare e la bella cantane romana se n’è resa conto quando qualche mese fa una sua relazione, in quel momento appena agli inizi, con l’ex campione di MotoGP Andrea Iannone è finita sulle prime pagine dei rotocalchi di gossip e cronaca rosa.

Il costume è troppo piccolo: Elodie è ‘straripante’. E i fan vanno in delirio

La presenza sempre più costante sulle prime pagine dei magazine più diffusi è anche legata all’indiscutibile avvenenza della cantante romana. Figlia di un artista di strada e di un’ex modella francese di origini creole, Elodie colpisce per il fisico sinuoso e imponente che sul palcoscenico è impossibile non notare. Una fisicità che mette spesso in evidenza sui suoi profilo social.

Uno degli ultimi scatti è apparso sul profilo Instagram del suo attuale compagno, Andrea Iannone che ha immortalato l’artista romana con indosso uno striminzito costume in due pezzi. Uno scatto che ha mandato letteralmente in visibilio i fan di Elodie, sempre più conquistati dalla sua bellezza così originale e tutt’altro che standardizzata.

Va inoltre aggiunto a questo proposito che la liaison con Iannone procede a gonfie vele. Con l’ex pilota di MotoGP, squalificato per doping, Elodie sembra aver trovato l’amore con la A maiuscola.