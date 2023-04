Elodie, cosa fa impazzire Iannone: la rivelazione intima

La sua storia d’amore con il centauro Andrea Iannone, eterno playboy, “viaggia a gonfie vele. Elodie rivela cosa fa impazzire il pilota.

Elodie Di Patrizi, per tutti Elodie, ex stella di Amici di Maria De Filippi, è un idolo incontrastato dei giovani, ma soprattutto è ormai una star affermata, meritatamente già da qualche anno, del nostro panorama musicale.

Voce melodiosa, fisicità prorompente, voglia di provocare all’insegna della grande eleganza, senza mai strafare nella volgarità, e sensualità da vendere, Elodie arriva da un vissuto difficile, doloroso, quello della periferia romana. Un mondo di disagi, di dipendenze, con genitori artisti e un ambiente da un lato stimolante, ma anche una realtà e un contesto durante la sua adolescenza, fatto di tanti eccessi.

La bellissima Elodie, oggi 32enne, ha rischiato più volte di cadere ma si è sempre rialzata, trovando, con il tempo, grazie alla musica, la sua dimensione di artista e di donna.

Una donna forte decisa, che vive da sola, da quando aveva appena 18 anni, e che ha cercato forse troppe volte, negli uomini, quel rifugio, quel calore, che la famiglia non le ha saputo dare del tutto. Tanti amori, tanti cambiamenti, alla ricerca di qualcuno che in fondo comprendesse anche la sua fragilità nascosta, dietro quel volto di “deciso e fiero”, che all’apparenza dice basta quando vuole e che sceglie chi, quando e come amare.

Elodie e l’amore per il centauro Iannone, ecco la confessione: “Viviamo alla giornata”

Relazioni intense, chiuse a volte in modo burrascoso, come quella recente con il rapper Marracash. Non è un caso che Elodie, come quando fuggì di casa con un uomo del Salento, poco più che maggiorenne, e per guadagnarsi da vivere, al tempo, faceva la cubista, scelga quasi sempre uomini più grandi. La ricerca di protezione, di stabilità, quella che la musica le ha donato ma che ancora non sono pienamente durature in amore.

E così dopo il rapper è arrivato il pilota, “bello e impossibile”: nemmeno lui “uno stinco di santo”. Ma che volete, direbbe qualcuno, sono giovani e belli, hanno talento e vogliono amare, esplorare e divertirsi.

Andrea Iannone, pilota professionista, è uno di quelli che non pare certo destinato a mettere la testa a posto. Per ora i due si divertono, stanno bene insieme, sono capaci di ridere della vita, si donano serenità a vicenda. Il futuro è una incognita.

Elodie, alla popolare rivista Vanity Fair, raccontava, qualche tempo fa, qualche dettaglio intimo della sua relazione con il centauro. A ben guardare le recenti immagini di Instagram si capisce chiaramente perché Iannone abbia letteralmente perso la testa. Elodie è sempre più bella e spesso sui social mostra foto che evidenziano una fisicità davvero mozzafiato.

Negli ultimi tempi, a confermare l’amore, anche una serie di foto dei due, pubblicate da lei sempre su Instagram. Scatti scherzosi, che fanno riferimento a due coppie famose dello schermo, Mickey e Mallory, da Assassini Nati, ed Elvira e Tony, da Scarface. «È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne». E ancora: «È un ragazzo divertente, che mi fa ridere». Della serie stiamo bene insieme, viviamo giorno per giorno.