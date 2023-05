Max Verstappen sta dominando la stagione di Formula 1 ma questo potrebbe non bastare a convincerlo a proseguire la sua carriera nel Circus mondiale

Da tre anni a questa parte è l’autentico dominatore della Formula 1. Max Verstappen, scrollatosi di dosso la principale minaccia rappresentata da Lewis Hamilton, attualmente alla guida di una Mercedes non in grado di competere con la Red Bull, sta imponendo senza troppi ostacoli la legge del più forte. Tutto infatti lascia credere che il 26enne pilota olandese riuscirà a conquistare, anche quest’anno con largo anticipo, il suo terzo titolo mondiale. I vertici della scuderia austriaca sono peraltro convinti che Max sia in grado di aprire un ciclo vincente paragonabile a quelli di Hamilton e Michael Schumacher.

Ma sul futuro del campione olandese si stanno addensando nuvole piuttosto minacciose che rischiano addirittura di porre fine a una carriera altrimenti straordinaria e ricca di trionfi in serie. E’ da qualche mese che Verstappen, tutte le volte in cui viene sollecitato sull’argomento, risponde lasciando basiti giornalisti, osservatori e gli stessi tifosi. In sostanza, la piega che sta prendendo la Formula 1 al pilota olandese non piace per niente.

Anzi, sembra talmente disgustato da aver ripetutamente minacciato di abbandonare il Circus mondiale. La colpa sarebbe soprattutto del presidente del Formula One Group, l’ex manager della Ferrari Stefano Domenicali. Le tante novità introdotte nel tentativo di rendere il prodotto sempre più spettacolare e avvincente, non piacciono al campione del mondo in carica.

Ultim’ora Verstappen, ritiro immediato: tifosi increduli. La Red Bull nel panico

In particolare la cosiddetta Sprint Race, la gara veloce, è un’innovazione che Verstappen non riesce a digerire. E anche in occasione del Gran Premio dell’Azerbaijan ha voluto sottolineare durante la conferenza stampa di vigilia della gara quanto l’ipotesi del ritiro non sia affatto da escludere.

E che anzi, avrebbe già le idee chiare sul dopo Formula 1. “Tutto sommato mi piacerebbe correre le gare di Endurance così potrei incontrare mio padre! Ma al di là di questo – ha proseguito Verstappen lasciando di stucco i cronisti presenti – ci sono tante possibilità per uno come me che la passione per le corse. Non esiste soltanto la Formula 1, ci sono tantissime opzioni in ballo. L’unica gara a cui non parteciperei è la 500 miglia di Indianapolis“.

Dichiarazioni forti, che non sembrano buttate lì solo per creare panico o titoli sui giornali. Verstappen sembra realmente intenzionato ad abbandonare in tempi brevi la Formula 1, nonostante il contratto fino al 2028 che lo lega alla Red Bull.