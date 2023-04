Max Verstappen, avete mai visto la fidanzata: è bellissima e ha un padre famosissimo (Foto)

La Formula 1 è sempre ai piedi di uno scatenato Max Verstappen. Percorso quasi netto per il campione del Mondo che si gode anche la vita privata con la sua Kelly Piquet

Inizio scoppiettante di stagione per il campione del Mondo di Formula 1, Max Verstappen, che ha collezionato tre podi in altrettante uscite con ben due vittorie che portano il computo totali dei punti a 69, con un margine di già 15 lunghezze sul compagno di team, Sergio Perez.

Per il resto, al di fuori del pilota con cui condivide i colori, l’olandese non sembra avere rivali neanche quest’anno. Ad oggi, a meno di sorprese, si prospetta già un possibile dominio per Verstappen, il cui obiettivo è naturalmente il terzo titolo mondiale in fila. Il classe 1997 è già all’apice della propria carriera, e ha tutta l’intenzione di non mollare nulla, provando ad entrare direttamente nella storia del motorsport. Le premesse sono le migliori per il frontmen di casa Red Bull, che si gode anche la vita privata che va a gonfie vele al fianco della stupenda Kelly Piquet. Un cognome non banale per chi è appassionato di motori visto che si tratta della figlia della modella olandese Sylvia Tamsma, e dell’ex pilota di Formula 1, Nelson Piquet.

Verstappen domina in pista ma vince anche fuori: Kelly Piquet, la stupenda fidanzata del campione

Una storia d’amore scoppiettante quella tra Verstappen e Kelly Piquet con i due che si sono conosciuti sulle piste nel 2016, anche se poi la love story ha effettivamente preso piede solo a partire dal 2020.

La figlia dell’ex pilota brasiliano è anche addetto stampa proprio nell’ambito del motorsport a partire dal 2015, e coltiva quindi la grande passione di famiglia, seppur attraverso altre strade. Verstappen e Kelly spesso si fanno vedere anche insieme, come certificano anche alcuni scatti sui social, in particolare di lei che è seguita da ben 1,1 milioni di followers. Curiosità vuole che dal 2016 al 2019 la stupenda Piquet è stata anche legata sentimentalmente ad un altro pilota F1 come Daniil Kvyat. Poi è arrivato Verstappen con la frequentazione iniziata nel 2020 ma l’annuncio ufficiale arrivato solamente a gennaio 2021 con un post su Instagram in Brasile. Da quel momento i due sembrano più affiatati che mai ad ogni giorno che passa, con la bella Kelly pronta a seguire le vicende del fidanzato che intanto non smette di far volare la Red Bull, e di far sognare i tifosi di tutto il mondo.