Niente scudetto, colpo di scena De Laurentis: tutti col fiato sospeso

Un vero e proprio colpo di scena quello che ha visto come protagonista il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis

Le parole del numero uno azzurro, arrivate dopo la sconfitta contro il Milan, non sono affatto passate inosservate. Tanto è vero che in città, oramai, non si sta parlando d’altro se non delle sue ultime dichiarazioni. Le stesse che si riferiscono allo scudetto, un titolo che si avvicina sempre di più nella città partenopea dopo 33 anni di distanza dall’ultima volta. Anche se, le sue ultime parole, hanno completamente spiazzato i sostenitori partenopei che davvero non si aspettavano una uscita del genere da parte del loro numero uno.

La sconfitta rimediata contro il team di Stefano Pioli non ha stravolto i piani, anche se ha rimasto tutti con l’amaro in bocca. Non solamente per quello che è successo in campo, ma soprattutto per quello che si è visto in Curva B. Proprio lì è andato in scena uno spettacolo indegno, con episodi di violenza e soprattutto di cori contro De Laurentiis (soprattutto all’esterno dello stadio) da parte di alcuni ultras azzurri.

Napoli, De Laurentiis si espone sullo scudetto

Altro che scaramanzia, questa volta De Laurentiis parla davvero a 360° sullo scudetto. Parole che, come riportato in precedenza, non son affatto passate inosservate. In questo caso, però, il numero uno partenopeo predica calma. E’ anche vero che manca ancora l’aritmetica che dovrebbe consentire al Napoli di conquistare il suo terzo titolo della storia, ma questa volta ci è voluto andare davvero cauto.

A margine del convegno in corso al Coni “Il futuro degli stadi in Italia” il presidente ha voluto ribadire un suo pensiero. Il produttore cinematografico, in qualche modo, ha voluto vestire nuovamente i panni della persona “scaramantica”. Tanto è vero che non ci è girato affatto intorno: “A forza di parlare di festa Scudetto non è che ci portiamo iella da soli e ci si ammoscia lo scudetto? I napoletani già stanno festeggiando in tutta la città e di questo sono preoccupato essendo scaramantico“.

Ora testa al Lecce per gli uomini di Spalletti che vogliono mettere alle spalle, quanto prima, il ko casalingo rimediato contro i rossoneri. Poi l’attenzione sarà tutta rivolta al secondo match contro il ‘Diavolo’ nel giro di pochi giorni. Ovvero l’andata dei quarti di finale di Champions League.