Paura a Napoli, giocatori sotto choc: arriva il gesto di Spalletti

Ripartire dopo la pesante sconfitta in campionato: Spalletti cerca di consolare i calciatori, squadra sotto choc

Un mese di aprile delicato con numerosi impegni del Napoli in Serie A e in Champions League. Gli azzurri sono caduti ancora una volta dopo la sosta Nazionale: un pesante ko contro il Milan che ha sbancato il Maradona con un secco 0-4. Basta un attimo per perdere le certezze accumulate nel corso della stagione. C’è bisogno di una volontà unica per proseguire il cammino dimenticando in fretta il tonfo in campionato per concentrarsi subito sui prossimi impegni delicati.

Nel giro di quindici giorni ci saranno tre sfide tra Napoli e Milan: dopo la sconfitta in Serie A, gli azzurri proveranno a centrare la semifinale di Champions League superando proprio l’ostacolo rossonero. Ma la reazione dovrà esserci a partire dalla gara di campionato contro il Lecce: servono i tre punti per avvicinarsi il prima possibile all’aritmetica Scudetto. Come svelato dall’edizione de “Il Corriere dello Sport”, i calciatori a Castel Volturno hanno vissuto ore sotto choc. Luciano Spalletti li ha chiamati subito a rapporto per ricaricarli in vista della gara di Via del Mare: l’allenatore toscano gli ha mostrato alcuni filmati della gara persa in casa con l’aggiunta di un discorso motivazionale decisivo per mettere il focus sui prossimi impegni delicati.

Napoli, Osimhen per la Champions: Spalletti ci crede

Il Napoli cercherà di recuperare anche l’attaccante nigeriano, Victor Osimhen, che non è mai sceso in campo in questa stagione contro il Milan. Novità importanti arriveranno nei prossimi giorni quando si conosceranno meglio le condizioni del centravanti azzurro che non vede l’ora di scendere in campo.

Saranno settimane intense in campo e fuori. La compagine partenopea non vede l’ora di trionfare per lo Scudetto: dopo la sconfitta pesante rimediata contro il Milan, i festeggiamenti si sono placati in giro per la città. Ora servono tre punti preziosi contro il Lecce per poi concentrarsi sulla semifinale d’andata di Champions League proprio contro i rossoneri. La paura dovrà svanire il prima possibile per riportare subito in campo l’entusiasmo che ha contraddistinto la stagione del Napoli. Divertimento e tanta voglia di esprimersi su livelli altissimi ricevendo ogni settimana complimenti da ogni angolo del mondo. Luciano Spalletti è abituato a questi momenti vissuti tra alti e bassi: il segreto è soltanto il lavoro per ritrovare l’alchimia giusta tra calciatori e staff.