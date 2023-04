Cristiano Ronaldo, altra umiliazione: doppiato da Messi, offerta da capogiro

Cristiano Ronaldo, che umiliazione! Il fuoriclasse portoghese doppiato dal suo eterno rivale Leo Messi: offerta da capogiro

La rivalità tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo ha segnato il calcio degli anni 2000. I due fuoriclasse, oltre a dividersi Palloni d’Oro e i più importanti trofei calcistici, hanno diviso la platea mondiale degli appassionati in due grandi fazioni, “l’una contro l’altra armata”.

Un confronto, quello tra i due fuoriclasse rispettivamente ex Barcellona ed ex Real Madrid, che va oltre il campo da calcio visto che investe ogni aspetto delle loro vite. Il numero dei follower che li seguono sui loro account Instagram, gli sponsor di cui sono testimonial, i loro favolosi guadagni, tutto, ma proprio tutto, alimenta continuamente una rivalità, anche in ragione della sua durata, che non ha eguali nella storia dello sport.

Perfino adesso che Leo Messi e Cristiano Ronaldo, rispettivamente 35 e 38 primavere sul groppone, hanno imboccato l’ultimo miglio delle loro favolose carriere ogni occasione è buona per metterli l’uno contro l’altro.

Cristiano Ronaldo, altra umiliazione: ingaggio da 400 milioni a Messi

Se Messi gioca ancora ai massimi livelli essendo una delle tre stelle del Paris Saint-Germain che, comunque, a dispetto di tale abbondanza di talento e classe per il secondo anno consecutivo è stato sbattuto fuori dalla Champions League già agli ottavi di finale (con il Real Madrid e il Bayern Monaco nelle vesti di giustiziere), Cristiano Ronaldo, dopo l’addio burrascoso al Manchester United, è stato costretto, causa mancanza di offerte dai top club, ad accettare la faraonica offerta (200 milioni di euro complessivi per due anni e mezzo) del club saudita dell’Al-Nassr.

Un sorta di esilio dorato, dunque, dato che la Saudi Professional League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita, non rientra nel novero delle principali leghe calcistiche. Eppure proprio il campionato saudita potrebbe fare da sfondo alla rinnovata sfida tra i due fuoriclasse “eponimi” degli ultimi due decenni.

Infatti, stando a quanto twittato da Fabrizio Romano, l’Al Hilal, club rivale dell’Al-Nassr, ha inviato a Leo Messi, in scadenza a giugno e indeciso se rinnovare con il Paris o tentare una nuova avventura dal sapore nostalgico e romantico, il clamoroso ritorno al club dove è diventato una stella di prima grandezza (il Barcellona), una super offerta: 400 milioni di euro all’anno! Uno stipendio che è esattamente il doppio di quanto guadagna il suo rivale di sempre: un affronto, uno smacco per l’ego spropositato di Cr7 che non vuole essere secondo neanche nei guadagni.

Comunque, sempre secondo quanto si legge nel tweet di Fabrizio Romano, rilanciato dal tabloid “The Sun”, il record di Ronaldo per il momento è al sicuro dal momento che l’intenzione della “Pulce” è quella di continuare a giocare in Europa, magari per tentare quell’impresa che renderebbe ancora più leggendaria la sua carriera: vincere ancora una volta la Champions League.