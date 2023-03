La spesa folle di Messi: un regalo più che importante, perché l’ha fatto

Ancora protagonista Lionel Messi che, dopo aver trionfato nella kermesse parigina del FIFA The Best Awards, è tornato a far parlare di sé. Ad attirare l’attenzione, però, non sono state le sue gesta sul campo.

La Pulga è finita su tutte le prime pagine per un motivo extracalcistico. L’argentino, infatti, avrebbe compiuto una spesa molto alta per portare, a suo modo, degli speciali omaggi ad alcuni protagonisti.

Il numero dieci dell’Albiceleste campione del Mondo si è, forse, lasciato prendere la mano andando in contro ad una spesa altissima, quasi folle. Il suo, però, è stato un gesto di ringraziamento e fatto con il cuore nei confronti di quelli che l’hanno accompagnato nel suo viaggio più importante. Nonostante la grossa somma spesa, infatti, non sono emerse troppe polemiche nei confronti del Diez.

Messi porta a casa il The Best: diversi vincitori dell’Albiceleste

Prima del torneo iridato che si è tenuto in Qatar, la Coppa del Mondo era uno dei pochi trofei mancanti nella scintillante carriera di Lionel Messi. L’attaccante argentino, infatti, ha conquistato tutto con la maglia blaugrana del Barcellona ed è diventato primatista anche nell’albo d’oro del Pallone d’Oro assegnato da FranceFootball. La Copa America vinta nel 2021 in Brasile, inoltre, ha scacciato le critiche che fino a quel momento lo avevano accompagnato nella sua carriera in nazionale e gli ha regalato il primo vero trofeo con l’Argentina. In Qatar la Pulga è riuscita a completare lo slam e ha portato all’Argentina il suo terzo successo mondiale, 36 anni dopo quello conquistato dal più grande di tutti: Diego Armando Maradona.

Il successo in Qatar, oltre ad aver regalato gioia ad un intero paese, ha posto sotto i riflettori diversi calciatori di quell’Albiceleste. Durante la serata dedicata al FIFA The Best, oltre a Messi, diversi argentini sono stati premiati. Emi Martinez, protagonista in Qatar, ha vinto il premio come miglior portiere; Lionel Scaloni ha vinto quello come miglior allenatore davanti ad Ancelotti e Guardiola.

Messi e la sua spesa folle: spiegato il perché

Il torneo qatariota e il successo ottenuto hanno scritto un’importante pagina nella storia del calcio e dell’Argentina. La storia di Messi in nazionale è finalmente rivalutata e per la Pulga, forse, questo è il successo più appagante nella sua straordinaria carriera. Per ringraziare i compagni, il tecnico e tutto lo staff che ha partecipato a Qatar 2022, la stella del Paris Saint Germain ha voluto omaggiarli un regalo unico.

Secondo quanto riportato dal Clarin, Messi ha regalato a tutti i componenti dell’Argentina campione del Mondo un iPhone 14 con una custodia d’oro sul quale sono incisi: lo stemma della Federazione Argentina, il nome del destinatario, il numero di maglia e la scritta “World Cup Champions 2022“. La spesa sostenuta dal Diez si attesta intorno ai 200mila euro incassati da Indesign Gold, azienda di beni di lusso di cui Messi è fedele cliente.