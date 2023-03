Ecco che auto ha Osimhen. La punta di diamante del Napoli è al volante di un mezzo che di certo non passa inosservato.

Che auto ha Osimhen? Il bomber del Napoli, di gran lunga al primo posto nella classifica dei cannonieri della Serie A, sta facendo sognare i tifosi azzurri con i suoi gol. Il giovane centravanti nigeriano è in prima posizione con un ampio distacco.

Ed il suo andamento stagionale nel massimo campionato italiano riflette in tutto e per tutto quello che è l’andamento della squadra allenata da mister Luciano Spalletti. Sono solo cinque su diciannove partite giocate (cinque il calciatore le ha saltate per infortunio, n.d.r.) le gare che l’ex punta del Lille ha concluso senza andare a segno.

Per un bottino che parla di ben 20 gol su 19 match in Serie A. Ai quali aggiungere due squilli vincenti in quattro incontri in Champions League. Numeri strepitosi, come tutto quello che riguarda Osimhen. Infatti sul web tutti quanti abbiamo potuto ammirare “la Torta Osimhen“, che richiama i principali tratti somatici e di aspetto (l’immancabile mascherina, n.d.r.) del numero 9 del Napoli. Poi ecco il cartonato che capeggia quello dell’undici titolare tipo degli azzurri posizionati ai Quartieri Spagnoli. E non solo.

Che auto ha Osimhen? Il bomber del Napoli visto in questo “macchinone”

Da qualche giorno c’è un bellissimo fotomontaggio che vede il classico scenario del Golfo di Napoli diventare ancora più suggestivo con il Vesuvio “osimhenizzato” con l’aggiunta di riccioli biondo ossigenato e della solita mascherina.

Ora è spuntata fuori una ripresa video che ci mostra quale auto abbia Osimhen. Con una peculiarità davvero particolare: il colore. Ci si aspetterebbe intanto un bolide, come spesso i calciatori sono soliti fare sfoggiando questa o quella fuoriserie. Osi-Gol ha scelto tutt’altro. La sua macchina è un Suv Mercedes Classe G con su montato un motore V8 da 4.0 litri e con una potenza di 421 CV. Coppia massima di 610 Nm, la velocità massima che questa vettura tocca è 210 km/h. Prezzo medio 136.680 euro.

Non si tratta del mezzo ideale per sprintare ma la caratteristica principale di questo Suv della Mercedes è rappresentato dall’eleganza e dalla comodità. Alcuni tifosi hanno riconosciuto Osimhen all’interno di questo veicolo. Che è di colore azzurro. Per una scelta che fa di certo felici i supporters del Napoli. In molti stanno esprimendo apprezzamento per il calciatore, che non fa altro che parlare in termini sempre pieni di entusiasmo sia del suo ruolo all’interno della squadra che del rapporto con i tifosi e con la città.