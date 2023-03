Fino ad ora ha nascosto tutto: il figlio di una leggenda del calcio entra a far parte di una delle Academy più famose, ecco chi è il padre.

Il ‘figlio d’arte’ sta seguendo le orme del famosissimo padre il quale a suo tempo fu una leggenda del club di cui ora farà parte il giovane, fino ad ora aveva tenuto nascosto il tutto ma non è più possibile: ecco di chi si tratta.

Nascere con un cognome pesante, magari quello di una vera e propria leggenda della storia del calcio, non è di certo un qualcosa di semplice. Spesso l’etichetta di ‘figlio d’arte’ rischia di far piovere sulla testa dei giovani pretese ed aspettative ben oltre la media le quali, se non rispettate a dovere, portano i ragazzi a diventare ‘raccomandati‘. Negli ultimi anni si è assistito sempre più a bambini che entrano a far parte delle selezioni under di grandissimi club, spesso in corrispondenza con il trasferimento del papà, e questo discorso di aspettative si è quindi allargato anche ai più giovani, non solo a chi fa parte della primavera.

Un nuovo ‘figlio d’arte’ diventa protagonista: ecco chi è il padre

L’esempio forse più lampante di ‘figlio d’arte’ con grandi attese è quello di Cristiano Ronaldo Junior. Il figlio di CR7 ha seguito il padre ne corso delle sue avventure in giro per l’Europa facendo già parte delle giovanili della Juventus, del Manchester United e del Real Madrid. Un percorso di tutto rispetto il suo che porta con sè grandi aspettative e la curiosità da parte di milioni di tifosi di capire quale sia il suo potenziale.

Il primogenito di CR7 non è però il solo ‘figlio d’arte’ ad aver fatto parte delle giovanili di uno dei club più importanti di Spagna. Recentemente ad aver fatto parlare di sè per il suo approdo a la Masia, storica struttura di formazione del Barcellona, è un altro giovane dal cognome estremamente pesante vale a dire Joao Mendes De Assis Moreira, figlio dell’inimitabile Ronaldinho.

Già da qualche tempo il giovane Joao si sta allenando con la Juvenil A dei catalani, ma solo recentemente per lui è arrivato il momento di mettere nero su bianco il suo approdo al quartier generale delle giovanili del Barcellona, uno dei più prolifici di tutta Europa, e chissà che per lui sia solo l’inizio di una carriera scintillante qaunto la fu, seppur meno di quanto sarebbe potuto essere, quella del genitore: di esempi di carriere di successo ce ne sono poche ma tutte di grande spessore.

‘Figli d’arte’: successo o errore?

Parlare di ‘figli d’arte’ nel mondo del calcio apre sempre una discussione su quanti effettivamente siano riusciti a tener testa alle aspettative. Nel corso della storia sono stati i casi di successo sono spesso stati legati però a nomi ‘meno pesanti’ come ad esempio, per rimanere in casa Barcellona, a Thiago Alcantara e Rafinha, entrambi cresciuti a La Masia e figli di Mazinho, calcaitore visto in Italia con le maglie di Fiorentina e Lecce ma non di eccessivo successo.

Trovare di calciatori leggendari con figli di livello altrettanto alto è sempre molto complesso ed il caso di Cesare e Paolo Maldini già citato sopra suona, come detto, quale un’eccezione che conferma la regola. Joao Mendes, figlio di un calciatore storico come Ronaldinho, potrà comunque cercare di infrangere questa tradizione negativa e provare a scrivere come il papà pagine importanti della storia del Barcellona.