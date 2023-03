Calciomercato Napoli, “Si ispira a Ibrahimovic”: colpo da sogno per i tifosi

Continua la programmazione per il futuro del Napoli con il direttore sportivo sempre attento ai talenti in giro per il mondo. L’ultimo nome emerso si ispira a Ibrahimovic e potrebbe far sognare i tifosi.

Nonostante la stagione dominante, il Napoli di Giuntoli e De Laurentiis non si adagia sugli allori. La parte dirigenziale della società, infatti, continua a programmare il futuro e ha messo gli occhi su un talento niente male.

A rivelare dell’interesse del Napoli è stato un noto procuratore che ha ammesso di aver avuto delle chiacchierate con Cristiano Giuntoli. Il suo profilo si sposa appieno con i parametri dei partenopei e, per questo, le possibilità che il calciatore vesta la maglia azzurra sono parecchie. Il Napoli, però, dovrà fare attenzione alla concorrenza degli altri club di Serie A e non solo.

Osimhen ha molte richieste: Giuntoli prepara un piano B

Si fatica a trovare ulteriori aggettivi per definire la magnifica stagione che il Napoli di Luciano Spalletti ha disputato fino ad ora. Gli azzurri hanno ulteriormente allungato sulle inseguitrici in campionato e adesso si trovano in vantaggio di ben 18 punti su Inter e Milan. I partenopei stanno disputando un vero e proprio campionato a parte e tra tutti gli interpreti spiccano le prestazioni di Victor Osimhen.

Il nigeriano in questa stagione ha già fatto registrare il suo personale record di gol in Serie A ma, con ancora tanti impegni da disputare, vuole incrementare il più possibile il suo bottino. Le sue prestazioni, condite da gol a raffica, hanno attirato l’interesse delle big europee e, in caso di offerta superiore ai 100 milioni, Aurelio De Laurentiis potrebbe decidere di avallare la sua cessione.

L’agente conferma l’interesse: i tifosi del Napoli sognano il colpo

Nella programmazione che sta operando Cristiano Giuntoli, dunque, il ds non può non considerare l’eventuale cessione dell’attaccante principe della squadra. Per questo gli uomini mercato azzurri stanno studiando i profili adatti che possano prendere, insieme al Cholito Simeone, le redini dell’attacco del futuro. Uno dei nomi apprezzati da Giuntoli è quello di Mateo Retegui, centravanti del Tigre in prestito dal Boca Juniors.

Retegui è una punta centrale classe ’99 che è definitivamente esplosa con la maglia del Tigre. Nella Superliga 2022 ha messo a segno 19 reti in 27 presenze e in quella attuale è gia a quota 6 reti in 5 match. A parlare dell’interessamento del Napoli è stato un noto agente: Andrea D’Amico. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: “Mateo Retegui piace a Giuntoli ma fare una trattativa è tutt’altra cosa. Un grande direttore sportivo ha più opzioni e Cristiano lo ha confermato portando a Napoli il talento di Kvara. Mateo si ispira a Ibrahimovic, Van Basten, Vieri e Batistuta. Milan? Dico che ci sono varie squadre in Italia interessate a lui“.

Il centravanti argentino era stato cercato in passato anche da Salernitana e Udinese ma dopo la raffica di gol messa a segno anche le big lo stanno monitorando.