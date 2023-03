Juventus, quali sono i nomi in lista: la dirigenza prova il colpo

Nonostante la penalizzazione e le innumerevoli incognite legate alla società anche in casa Juventus si provano a porre i primi tasselli per la rinascita. Tra gli obiettivi dei bianconeri…

Ci saranno sicuramente novità a fine stagione per quanto riguarda la Juventus, la cui dirigenza è già all’opera per cercare i nuovi tasselli che comporranno il puzzle della squadra nel prossimo anno.

Tra le zone del campo della Juventus che maggiormente necessitano di un intervento dal mercato c’è senza dubbio l’out di sinistra. Massimiliano Allegri vorrebbe, infatti, un calciatore in grado di disimpegnarsi al meglio sia con la difesa a quattro che con la difesa a tre. La società valuta tanti profili e, anche in base a quello che verrà emesso dal tribunale, potrà decidere su chi fiondarsi la prossima estate.

Si valuta il dopo Alex Sandro: profili interessanti in A

Nonostante il rendimento in crescita e una nuova vita da braccetto di sinistra nella difesa a tre, tutti gli indizi lasciano pensare che Alex Sandro a giugno lascerà la Juventus. L’ex Porto è in scadenza a giugno e da parte della Vecchia Signora non è stato intavolato alcun discorso con l’entourage del brasiliano per un eventuale rinnovo. Per questo la dirigenza bianconera sta iniziando a valutare i possibili sostituti sulla sinistra e guarda con molta attenzione in Serie A. Tra i nomi più gettonati ci sono tre esordienti del campionato italiano: Josh Doig, Emanuele Valeri e Carlos Augusto.

Lo scozzese in forza all’Hellas Verona è il più giovane dei tre, classe 2002, e l’esborso per lui sarebbe più alto rispetto agli altri. Il suo valore si attesta sui 6 milioni di euro ma il contratto in scadenza nel 2026 lascia presagire che i gialloblu possano chiedere una cifra più vicina ai 10 milioni. L’ingaggio, però, è ampiamente in linea con i parametri societari visto che l’ex Hibernian percepisce circa 600mila euro annui. Per Valeri, invece, la strada sembra molto più percorribile dato che il calciatore classe ’98, dopo l’apprendistato di questa stagione e con il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe spingere per approdare in una big. Attenzione, però, alla concorrenza della Lazio.

Valutazione anche tra gli svincolati: due nomi su tutti fanno sognare i tifosi

L’esterno brasiliano del Monza, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, da tempo è nel mirino della Juventus che, però, dovrebbe fare i conti con l’ambizioso progetto brianzolo che difficilmente si priverà di uno dei suoi uomini migliori senza opporre resistenza. Per questo la Vecchia Signora sonda piste alternative, più precisamente dal mercato dei futuri svincolati. In cima alla lista dei bianconeri, infatti, ci sarebbe Alejandro Grimaldo, esterno in scadenza a giugno con il Benfica.

Tuttosport lo aveva recentemente accostato alla Juve ma arrivare a Grimaldo non sarà facile. L’alternativa nel mercato degli svincolati si chiama Raphael Guerriero, nazionale portoghese in scadenza con il Borussia Dortmund. Lo scoglio per arrivare al portoghese è rappresentato dall’alto ingaggio, circa 7 milioni a stagione con i gialloneri. La Juventus attende di capire gli sviluppi societari e, intanto, prova a pianificare il suo futuro.