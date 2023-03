Napoli sconfitto: Del Genio commenta le ‘feste anticipate’ dei tifosi

Il Napoli è uscito sconfitto dalla sfida contro la Lazio ed il giornalista Paolo Del Genio ne ha approfittato per commentare l’aria fin troppo festaiola tra i tifosi.

Prima sconfitta casalinga per il Napoli che ieri sera è stato battuto per 1-0 dalla Lazio nell’anticipo che ha aperto la venticinquesima giornata di Serie A.

Gli azzurri non hanno disputato la loro solita gara e i biancocelesti dell’ex Maurizio Sarri ne hanno subito approfittato, imponendosi grazie al super gol di Vecino. La sconfitta non cambia le carte in tavola per quanto riguarda lo scudetto, ma il noto giornalista di fede azzurra Paolo Del Genio a Kiss Kiss Napoli ha voluto rilasciare un commento riguardo il fatto che molti tifosi stiano già festeggiando la vittoria del campionato.

Del Genio bacchetta i tifosi azzurri: “Magari ora la smettiamo…”

La sconfitta interna del Napoli contro la Lazio è stata un risultato davvero inatteso considerato il momento di forma degli azzurri che venivano da ben otto vittorie consecutive. I biancocelesti, però, hanno sorpreso la squadra di Luciano Spalletti, riuscendo a bloccare l’offensiva partenopea e colpendo al momento giusto con la splendida rete di Vecino, il cui tiro non ha lasciato scampo a Meret.

Perdere non fa mai piacere, ma per il Napoli poco cambia riguardo la corsa scudetto visto che si trova a +18 ed Inter e Milan potrebbero solamente portarsi a -15 in caso di successo nelle rispettive gare. Tuttavia, il giornalista Paolo Del Genio, ha commentato l’aria festosa che c’è attorno alla squadra, bacchettando i tifosi che stanno già esultando per la vittoria di un titolo non ancora matematicamente certo.

A Kiss Kiss Napoli, il noto giornalista di fede azzurra ha voluto invitare i tifosi a non esagerare troppo nei festeggiamenti proprio perché il titolo non è ancora del Napoli: “Il Napoli vincerà il campionato, ma magari ora la smettiamo con questo clima di festa anticipata con le bandiere, le torte e le pizze con i volti dei giocatori”, ha dichiarato, riferendosi chiaramente alla torta dedicata a Victor Osimhen e alle bandiere con il numero 3 cucito sopra. Anche per Del Genio il Napoli è destinato a vincere il campionato, ma da tifoso il giornalista vuole aspettare la matematica per poter festeggiare. Del Genio si è poi voluto soffermare sulla partita, analizzando i motivi che hanno portato il Napoli alla sconfitta.

Del Genio critica il Napoli: ecco cosa è mancato agli azzurri

Dopo 8 anni, la Lazio è riuscita a trovare la vittoria in casa del Napoli ed ironia della sorte ci è riuscita grazie a Maurizio Sarri, ex allenatore degli azzurri. Tuttavia, sempre nel corso del suo intervento a Kiss Kiss Napoli, Del Genio non ha riconosciuto i meriti della squadra biancoceleste, criticando più l’atteggiamento del Napoli e rivelando cosa è mancato agli azzurri per poter avere la meglio.

Il noto giornalista ha sottolineato come il Napoli non sia stata la solita squadra aggressiva e non c’è da sorprendersi se la Lazio ha portato a casa i tre punti: “Sarri non ha imbrigliato nessuno, è stato il Napoli a non avere ferocia. Tutti hanno fatto quello che ha fatto Sarri ed il Napoli comunque ha creato sempre tante palle gol” ha affermato, lanciando poi un’altra frecciata ai tifosi azzurri che già stanno festeggiando, definendoli non veri tifosi.