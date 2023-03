Empoli, pessima notizia: Vicario in tribuna dopo quello che è successo

L’estremo difensore dell’Empoli, uno dei punti fermi di Zanetti, ha ricevuto una brutta notizia: per questo motivo sarà in tribuna.

La lotta per non retrocedere è più viva che mai soprattutto alla luce della recente, e clamorosa, vittoria della Cremonese contro la Roma. Un risultato che potrebbe cambiare le carte in tavola anche se il futuro della squadra di Ballardini appare chiaro.

La Sampdoria è sempre più spacciata mentre davanti alla Cremonese l’Hellas Verona sta cercando in tutti i modi di raggiungere lo Spezia fermo a quota 20 punti in classifica. Sassuolo, Lecce e Salernitana sono relativamente tranquille, mentre l’Empoli ha la ghiotta opportunità, vincendo le prossime due gare, di raggiungere il decimo posto.

Un risultato da non sottovalutare per una squadra come quella empolese che da anni sforna talenti di qualità, soprattutto italiani giovani e volenterosi di migliorarsi giorno dopo giorno. Uno di questi gioca in porta ed è da anni uno dei migliori estremi difensori del calcio italiano.

Empoli, Vicario: l’asta di mercato comincia a farsi interessante

Guglielmo Vicario non smette di sorprendere i tifosi dell’Empoli e non solo. In ogni partita il suo talento tra i pali è cristallino, il suo rendimento potrebbe spalancargli le porte di un grande club. In questo momento pensa all’Empoli, ma è consapevole che sarà uno dei nomi più chiacchierati della prossima estate quando il calciomercato tornerà più vivo che mai. Vicario non a caso è corteggiato già da tantissimi club italiani ed europei con il Napoli di Giuntoli e De Laurentiis che potrebbe acquistarlo come potenziale sostituto di Meret.

Ma non sarà facile: sul portiere di Udine ha chiesto informazioni il Bayern Monaco mentre di recente la Roma ha mostrato particolare interesse per lui nel caso Rui Patricio dovesse abbandonare la Capitale. Al momento il portiere pensa solo all’Empoli, ma a campionato finito evidentemente sarà pronto per salutare la piazza che lo ha accolto e cresciuto calcisticamente.

Vicario costretto ai box: botta al costato per lui

Per la sfida contro il Monza, fondamentale per il centroclassifica, Paolo Zanetti sarà costretto a non schierare il suo portiere: Vicario infatti ha ricevuto una botta al costato mentre preparava con i suoi compagni la rifinitura. Per evitare qualsiasi guaio, Zanetti ha deciso non solo di non schierarlo in campo, ma gli ha consigliato di guardare la gara in tribuna.

Al posto di Vicario l’allenatore ex Venezia ha deciso di schierare in campo Samuele Parmisan, 25 anni, che contro il Monza ha giocato per la prima volta titolare in Serie A.