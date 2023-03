In vista dell’attesissima sfida tra Napoli e Atalanta arriva una brutta notizia: tifosi preoccupati.

La sconfitta contro la Lazio è arrivata in maniera inaspettata con l’ex Sarri che ha imbrigliato Spalletti e nel suo miglior momento lo ha colpito a freddo tramite la sassata di Vecino. La Lazio ha fermato per la seconda volta in campionato i partenopei, che comunque godono di un vantaggio abissale dal resto delle inseguitrici.

Tuttavia la tifoseria non ha preso benissimo la sconfitta, con la rete che è arrivata nel momento in cui Spalletti stava cominciando a guadagnare sempre più terreno a scapito dei bianconcelesti. Merito della squadra di Sarri è stato quello di aspettare gli azzurri e di punirli nel miglior modo possiible: con una conclusione dalla distanza che si è dimostrata imparabile per Meret, che tra l’altro non subiva una rete dallo scorso 29 gennaio (reti di El Shaarawy in Napoli-Roma).

I tifosi e la squadra tutta sono già proiettati alla prossima sfida di campionato di sabato 11 marzo dove ci sarà da affrontare l’ostica Atalanta di Gasperini. E proprio quest’ultima dovrà fare a meno di uno dei suoi calciatori migliori.

Napoli-Atalanta: Gasperini costretto a privarsi di Zapata

Gian Piero Gasperini non sta vivendo un brillantissimo periodo e quella che sembrava una corsa inarrestabile verso il quarto posto si è rivelata una montagna quasi impossibile da scalara. L’Atalanta ha vissuto un mese di febbraio molto complicato, condizionato da una sola vittoria (quella contro la Lazio all’Olimpico) e tre sconfitte (contro Lecce, Sassuolo e Milan). È tempo di risalire la china e contro il Napoli sarà una grande occasione per tenere ancora aperta la corsa al quarto posto, al momento occupato dal Milan.

In conferenza stampa, alla vigilia del match contro l’Udinese, Gian Piero Gasperini ha parlato della partita ma ha fatto il punto della situazione parlando dell’assenza di diversi calciatori, tra i quali spicca Duvan Zapata: “Domani mancheranno anche Scalvini, Zapata e Palomino: in questo momento le assenze pesano più di altri periodi, abbiamo bisogno che tutti vadano veramente al massimo per quello che vengono impiegati”.

Gasperini annuncia così che molto probabilmente al ‘Maradona’ sarà molto difficile vedere in campo Zapata, uno che da quando ha salutato Napoli è cresciuto in maniera impressionante diventando imprescindibile per la Dea. Sarà dunque un’assenza pesante per il tecnico di Grugliasco che concederà le chiavi dell’attacco al proprio talento Rasmus Hojlund.

Altro infortunio in Atalanta-Udinese

Per Gasperini tutto si complica ulteriormente in vista della prossima partita contro il Napoli. Si registra infatti un infortunio durante il match andato in scena questo pomeriggio contro l’Udinese. Teun Koopmeiners ha lasciato il campo dopo i primi 45 minuti di gioco scuotendo la testa e con un’espressione che non fa presagire nulla di buono. Stando a quanto riferiscono i colleghi di Dazn, il centrocampista olandese ha subito un infortunio muscolare, più precisamente si sospetta uno stiramento al bicipite femorale sinistro. Con molta probabilità non sarà disponibile per Napoli-Atalanta.