Calciomercato, dal Real Madrid alla Serie A: colpo straordinario

Dal Real Madrid all’Italia: ad Ancelotti sarà portato via un vero e proprio gioiellino. Ecco di chi si tratta.

Il club spagnolo potrebbe presto dire addio ad un suo giocatore: tra le possibili destinazioni, ci sono ben tre società di Serie A.

Il Real Madrid sta vivendo una stagione altalenante: gli spagnoli, che in Europa dominano e che hanno travolto il Liverpool ad Anfield per 2-5, stanno faticando in Spagna. In campionato, infatti, la formazione di Carlo Ancelotti ha 7 punti di ritardo rispetto al Barcellona. I catalani stanno rappresentando un “incubo”, in quanto si sono aggiudicati la Supercoppa battendo proprio i Blancos in finale e si sono portati in vantaggio nella semifinale della Copa del Rey vincendo al Bernabeu per 0-1. Intanto, i campioni d’Europa in carica ragionano sul futuro: un giocatore potrebbe dire addio per trasferirsi in Italia.

Dal Real alla Serie A: si accende il calciomercato

Il club della capitale spagnola sta attraversando una fase di transizione: in rosa sono presenti molti giovani promettenti, ma anche tanti veterani che si stanno avvicinando alla fine della loro carriera. La dirigenza ha deciso di puntare su talenti cristallini come Camavinga e Tchouameni affiancandoli ai già presenti Vinicius Jr, Rodrygo e Valverde, pur mantenendo intatta la spina dorsale costituita da campioni del calibro di Modric, Kroos o Benzema. Inevitabilmente, però, sono in corso delle riflessioni sul futuro della squadra.

Nello specifico, ci sono alcuni giocatori che si stanno avvicinando alla scadenza del contratto: un esempio è Kroos, che in passato ha dichiarato di essere anche pronto a smettere in caso di mancato rinnovo. La stessa situazione la sta vivendo anche Modric, così come alcuni giocatori appartenenti alle seconde linee come Nacho e Mariano Diaz. Nel caso specifico di quest’ultimo, in Spagna si parla con insistenza di un possibile futuro in Serie A per lui.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, il Torino sarebbe in prima fila per l’ex Lione. Inoltre, anche Atalanta e Lazio starebbero osservando la sua situazione. Mariano è un attaccante centrale, ma è mobile ed è in grado di giocare anche da seconda punta: può anche essere schierato in un attacco a tre come supporto per il centravanti. Tra i tre club italiani appena citati, i biancocelesti sono quelli che stanno cercando una punta con maggiore insistenza, considerando che c’è il solo Immobile come bomber puro.

Il classe ’93 dirà quasi certamente addio: prodotto del vivaio del Madrid, è tornato dopo un’ottima esperienza con il Lione e ha ricevuto la pesantissima maglia numero 7 in seguito all’addio di Ronaldo. La sua esperienza con il Real, però, è stata tutt’altro che positiva: ha giocato con il contagocce e segnato ancor meno: ad oggi, non ci sono margini per una permanenza.

La dura vita del 9 di scorta a Madrid: al Bernabeu regna Benzema

Non è semplice essere l’attaccante “di scorta” del Real Madrid quando davanti hai Karim Benzema, attuale Pallone d’Oro e madridista dal 2009. Il bomber francese sta vivendo il miglior momento della sua carriera e, di fatto, è insostituibile. Anche per questo motivo, tutti i centravanti passati dalle sue parti si sono accomodati in panchina.

Lo stesso destino è toccato a giocatori come El Chicharito Hernandez, Jovic (oggi alla Fiorentina, ma ancora di proprietà del Real) e Mariano Diaz: Benzema è inamovibile e spodestarlo è praticamente impossibile. Ogni allenatore ha puntato fermamente sul 9 madrileno, che oggi vanta anche i gradi da capitano. Ad ogni modo, quando è mancato, Ancelotti ha puntato su un attacco leggero con Rodrygo falso nueve: il messaggio è chiaro, non c’è spazio per Mariano.