“Gli ho chiesto se stesse scherzando”, a sorpresa è stato convocato in Nazionale

Sorpresa nella lista dei pre-convocati dal ct dell’Italia Roberto Mancini: il club ed il giocatore non riescono a credere alle proprie orecchie.

Dopo aver passato il Mondiale a guardare gli altri giocare, l’Italia è pronta a tornare in campo e a fine Marzo inizierà il proprio percorso di qualificazione agli Europei del 2024.

Gli Azzurri affronteranno il 23 marzo l’Inghilterra al Maradona, mentre il 26 marzo andranno in trasferta per sfidare Malta. Per l’Italia sarà fondamentale partire bene ed ottenere subito sei punti per evitare di complicarsi troppo la vita in un girone che comprende anche Ucraina e Macedonia del Nord, nazionale che in quel di Palermo ci estromise dal Mondiale in Qatar. Roberto Mancini ha stilato la lista dei pre-convocati per questi due impegni ed il ct ha subito sorpreso tutti con una convocazione inattesa.

Italia, sorpresa tra i pre-convocati di Mancini: non se l’aspettava nessuno

Fallito l’appuntamento con il Mondiale in Qatar, seconda edizione consecutiva alla quale non prende parte, l’Italia vuole ora esserci ai prossimi Europei che si disputeranno nel 2024 in Germania. Gli Azzurri dovranno difendere il titolo conquistato nel 2021 ed il loro percorso inizierà il 23 marzo proprio dall’Inghilterra, battuta a Wembley nella finalissima dopo i calci di rigore. Roberto Mancini vorrà partire forte e conquistare sei punti nelle prime due partite potrebbe mettere subito in discesa il discorso qualificazione in un girone che non va preso sottogamba. Il ct ha stilato la lista dei pre-convocati per le prime due partite di qualificazione ed ha stupito tutti con una convocazione sorprendente.

Nell’elenco dei pre-convocati c’è l’attaccante Andrea Compagno, giocatore classe 1996 di proprietà del Fotball Club FCSB (conosciuto fino al 2017 con il nome di Steaua Bucarest), squadra rumena con la quale sta facendo molto bene. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rumeno che non riesce a credere alla notizia, come confermato dal ds del club Mihai Stoica a Orange Sport: “Il presidente mi ha chiamato e mi ha detto: “Hanno dimenticato la tua email? Compagno è stato convocato in Nazionale”. Gli ho chiesto se stesse scherzando. Non avevamo mai avuto un giocatore in nazionale a questo livello” ha dichiarato orgoglioso.

E orgoglioso sarà anche lo stesso Compagno che non potrà credere ai propri occhi per essere stato inserito tra i preconvocati dell’Italia, dove lui è stato solo di passaggio nel corso della sua carriera, avendo giocato solo in Serie D.

Chi è Andrea Compagno, il bomber italiano di Romania

Originario di Palermo e grande tifoso dell’Inter come dichiarato da egli stesso in un’intervista ai colleghi di fcinter1908.it, per Andrea Compagno a 26 anni sembra essere arrivato il momento di puntare davvero in alto. La chiamata da parte di Roberto Mancini è un sogno che si avvera per l’attaccante del Fotbal Club FCSB che in Romania si sta dimostrando davvero devastante. Nel 2022, infatti, Compagno è stato il miglior marcatore italiano grazie alle sue 24 reti, superando anche Ciro Immobile che di reti ne aveva siglate 23 e ad oggi è anche il miglior marcatore italiano del campionato rumeno.

In questa stagione, invece, l’attaccante ha firmato 12 reti tra la Liga I rumena ed Europa Conference League in 22 presenze. Numeri che spiegano bene per quale motivo Mancini abbia deciso di pre-selezionarlo e, perché no, convocarlo ufficialmente per le sfide contro Inghilterra e Malta, dove potrebbe debuttare in maglia azzurra e mettersi in bella mostra. Compagno sogna di tornare in Italia e qualche club italiano potrebbe anche mettersi sulle sue tracce qualora dovesse farsi valere anche in nazionale.