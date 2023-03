“È il migliore del campionato”: da tempo in orbita Napoli, l’annuncio fa gioire i tifosi

Un giocatore da tempo accostato al Napoli è stato definito come il migliore del campionato nel suo ruolo da un ospite di TVPlay.

Un obiettivo azzurro sta vivendo un’ottima annata: ecco perché è stato indicato come il migliore della Serie A.

Il Napoli ha basato la sua crescita sul calciomercato: come ben noto, gli azzurri hanno apportato una vera e propria rivoluzione in estate. Diversi giocatori importanti come Insigne, Koulibaly, Mertens e Fabian Ruiz hanno lasciato la squadra, ma la dirigenza li ha sostituiti al meglio puntando su profili di prospettiva acquistandoli a costi contenuti. I nuovi innesti come Kvaratskhelia o Kim, nonostante provenissero da campionati “minori”, hanno offerto sin da subito ottime prestazioni diventando titolari inamovibili.

Nonostante sia solo marzo, già ora si parla dei possibili obiettivi estivi: uno di loro è stato definito come il migliore della Serie A nel suo ruolo.

Napoli, l’obiettivo di mercato è “il migliore del campionato”

Ad oggi, è presto per indicare quella che sarà la strategia che il Napoli adotterà per acquisti e cessioni in estate. Il presidente De Laurentiis ha affermato che non avrà difficoltà a trattenere i top player, ma, come ben noto, le dinamiche del mercato sono spesso imprevedibili. Anche per questo motivo, già ora circolano voci su quelli che potrebbero essere i possibili obiettivi in entrata e i probabili partenti.

Tra i nomi accostati alla formazione di Spalletti ci sono tre giocatori dell’Empoli: Parisi (terzino sinistro), Baldanzi (trequartista) e Vicario (portiere). I toscani stanno disputando una buona stagione anche grazie all’apporto di questi tre talenti che, negli ultimi mesi, hanno avuto una crescita esponenziale. Nello specifico, l’estremo difensore (già nel giro della Nazionale) è stato definito come il migliore nel suo ruolo in Serie A da Luigi Turci ai microfoni di TVPlay.

L’ex portiere si è espresso così: “Per rendimento e qualità di proposta è il miglior portiere del campionato. Atteggiamento e predisposizione ad essere un portiere moderno. Ha dalla sua un’ottima struttura”. Vicario, già dalla passata stagione, ha dimostrato di essere molto reattivo fra i pali grazie ai suoi riflessi: in tal senso, è emblematica la parata di gamba di puro istinto sfoggiata contro la Roma.

L’ex Cagliari, però, non piace solo al Napoli: in estate è stato accostato alla Lazio (che ha poi puntato su Provedel), ma, secondo varie indiscrezioni, piacerebbe anche alla Juve e alla Roma. Per questo, in estate potrebbe scatenarsi un’asta per ingaggiarlo: il suo destino, dunque, potrebbe prendere una svolta fra pochi mesi.

Lo strano caso di Meret: in discussione da sempre

Alex Meret sta disputando la sua prima stagione da titolare fisso fra i pali. L’ex SPAL è stato ingaggiato dal Napoli nell’estate del 2018 insieme ad Ospina e Karnezis: in quella annata, Ancelotti ha impiegato tutti e tre i portieri, ma il dualismo con il colombiano è durato fino all’anno scorso. In estate si è parlato del possibile arrivo di Keylor Navas che, di fatto, avrebbe relegato in panchina l’attuale numero 1 azzurro.

Il suo campionato, fin qui, è stato decisamente positivo, ma, ciononostante, si parla del possibile arrivo di Vicario (i due sono cresciuti insieme all’Udinese). Dato il rendimento di Meret, però, non sarebbe da escludere che il Napoli decida di rinunciare al portiere dell’Empoli. La situazione sarà chiara fra pochi mesi: il futuro dei due friulani può legarsi a doppio filo.