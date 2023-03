“L’Inter ha avuto problemi, ma…”: l’annuncio in diretta esalta i tifosi

L’Inter sta disputando una stagione discontinua: un ospite di TVPlay, però, ha evidenziato un aspetto particolarmente positivo.

I nerazzurri sono secondi in classifica, ma con un ampio margine dal Napoli: ecco il commento che, però, accende i tifosi.

L’Inter è reduce dalla sconfitta in casa del Bologna, la settima in Serie A di questa stagione: una statistica decisamente negativa che ha anche aumentato il distacco dal Napoli. Gli azzurri, infatti, sono ora a +18, mentre il Milan ha raggiunto la formazione di Simone Inzaghi: si è accesa la lotta per la top 4. Ciononostante, i nerazzurri hanno raggiunto la semifinale di Coppa Italia, hanno vinto la Supercoppa e sono in vantaggio negli ottavi di Champions contro il Porto grazie all’1-0 inflitto al Porto a San Siro.

Un ospite di TVPlay, inoltre, ha sottolineato un aspetto particolarmente positivo.

Inter in difficoltà, ma c’è un aspetto positivo: ecco di che cosa si tratta

La prossima partita sarà vitale per l’Inter: solo una vittoria con il Lecce può scacciare brutti fantasmi. Complicare la corsa alla prossima Champions, infatti, sarebbe un grave danno economico e sportivo: l’imperativo è centrare la top 4 in Serie A. Come anticipato, però, i nerazzurri possono puntare anche alla Coppa Italia (vinta nella passata stagione proprio contro la Juve) e possono ambire ad un buon percorso in Europa se dovessero eliminare il Porto.

La sconfitta con il Bologna ha messo in mostra qualche problema, su tutti quello che ha maggiormente condizionato la stagione della squadra di Inzaghi: la mancanza di continuità. Il risultato negativo maturato dopo la buona prestazione contro i portoghesi ha ricordato quanto accaduto con l’Empoli in seguito alla vittoria della Supercoppa. Nonostante le problematiche, però, c’è qualcosa di positivo: lo ha ricordato il noto giornalista Fabrizio Biasin ai microfoni di TVPlay. Un concetto su un giocatore è alquanto significativo: si tratta di Hakan Calhanoglu.

“Calhanoglu ha sbagliato pochissime partite. L’Inter ha avuto problemi, ma non con Calhanoglu. Inzaghi non lo toglie perché può giocare due ruoli”: il turco, effettivamente, è stato fra i pochi ad offrire un rendimento costante giocando anche davanti alla difesa durante la lunga assenza di Brozovic. Inoltre, secondo La Gazzetta dello Sport, l’Inter è vicinissima al suo rinnovo di contratto fino al 2026 con un ingaggio pari a quello degli altri top player.

Biasin ha poi commentato l’intervista del centrocampista rilasciata a La Gazzetta dello Sport in cui si è definito come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo: “Preferisco sempre chi è un filo più arrogante con autostima esagerata piuttosto che chi tende a sminuirsi e finge di essere utile. Mi piace che dica che si può provare a vincere la Champions League. Bisogna avere autostima di questo tipo ad alto livello. Ti permette di giocare determinate partite ad alto livello. Se hai paura di tutto non puoi stare lì. Ovviamente poi devi dimostrare sul campo”.

Biasin: “Bisogna aver rispetto del Lecce”

L’Inter affronterà il Lecce nel prossimo match. I salentini stanno vivendo un buon momento e si trovano attualmente al quindicesimo posto con 27 punti raccolti in 24 giornate a +10 dalla zona retrocessione. All’andata, i nerazzurri hanno faticato parecchio segnando il gol del definitivo 1-2 all’ultimo secondo con Dumfries (di Lukaku l’altra rete).

Biasin ha ricordato come la formazione di Baroni possa essere un’avversaria ostica: “Bisogna avere rispetto del Lecce. Ha dimostrato di sapere fare calcio ad alto livello. Gioca con la mente sgombra”. Per l’Inter non ci sono alternative: serve assolutamente la vittoria.