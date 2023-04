Roma ai piedi di Diletta Leotta, camicia che si apre troppo

Come sempre, in una forma fisica strepitosa: Diletta Leotta lascia i propri follower a bocca aperta con le sue curve.

Diversi anni passati ad essere il volto di Sky per poi diventare un emblema del nuovo che avanza, con Dazn. Ma alla fine, ciò che conta per lei è essere in assoluto uno dei visi più conosciuti del calcio italiano. Diletta Leotta è la conduttrice sportiva che tutti amano. E sui social, la bellissima catanese non si risparmia certo, facendo letteralmente girare la testa ai suoi seguaci.

I social sono un campo dove la meravigliosa classe ’91 va molto forte. Soltanto su Instagram, infatti, Diletta conta il pazzesco numero di 8,6 milioni di follower. Sicuramente sono tutti da comprendere, visto che alcuni post della splendida siciliana sono davvero da restare a bocca aperta. Pensare che il suo fidanzato, un portiere di calcio, ha solo 1,9 milioni di follower.

Camicia che si apre troppo: Diletta è scottante!

Ma Diletta non batte solo lui, l’estremo difensore Karius, da cui ora aspetta anche un figlio. Lei, le batte proprio tutte. E di gavetta ne ha dovuta fare anche la splendida trentunenne, visto che dopo aver lavorato con Antenna Sicilia, ha iniziato da Sky Meteo 24, per poi però arrivare anche al calcio. Passando cioè da Sky Serie B, Goal Deejay, il Gran Galà del calcio 2019, ed altri momenti.

Momenti vissuti anche in prima linea, come ora che per Dazn è bordocampista. Se siete appassionati di calcio e direte che non vi è mai capitato di distrarvi con la bellezza della siciliana, anche prima che in campo scendesse la vostra squadra, state mentendo. Una curiosità che non tutti sanno: la meravigliosa classe ’91, ha partecipato anche a Miss Italia nel 2009.

Come fa Diletta a tenersi stretti tutti quei follower su Instagram? In realtà non solo non la mollano loro, ma i numeri continuano ad essere in crescita. La bellissima siciliana è seguita anche all’estero ed il perché è ovvio. Tanti, i post infatti della stupenda conduttrice che collabora anche con Radio 105 da diversi anni, dove le forme sono in evidenza, ad esempio quando lei è in costume. Qui, i seguaci si convincono ancor di più di aver fatto la scelta giusta.

Tra le ultime giocate della Leotta, un post dove si fa scattare varie foto a Roma. La biondissima bordocampista è lì per lavoro e non perde occasione per farsi fotografare con il Colosseo. Ma tutti gli occhi sono sul suo décolleté, con quella camicia non solo aperta in vari punti, ma pure trasparente, che non lascia scampo. Uno scatto da battiti accelerati, quello dell’amatissima Diletta.