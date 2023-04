Osimhen e non solo: Chelsea, ‘follia’ da 300 milioni

Il Chelsea, dopo aver esonerato il tecnico Graham Potter, sta già programmando la prossima stagione.

Nonostante l’esonero di Graham Potter sia avvenuto solo qualche giorno fa, il Chelsea sembra già in movimento nel programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Proprio per quanto riguarda la panchina, la dirigenza dei blues sembra orientata a scegliere Julian Nagelsmann per la prossima stagione, che ha concluso pochi giorni fa la propria avventura sulla panchina del Bayern Monaco. Oltre al discorso legato al nuovo allenatore, la società sta già programmando i nuovi grandi colpi da regalare al nuovo tecnico per la prossima stagione. Per quanto riguarda l’attacco, il grande favorito sembra essere Victor Osimhen, autore di una grandissima stagione con la maglia del Napoli. Per lasciar partire il bomber nigeriano, però, Aurelio De Laurentiis sembra intenzionato a chiedere oltre 100 milioni di euro, cifra non impossibile per le big d’Inghilterra. Nella mente dei blues, però, ci sono anche altri calciatori del campionato italiano da provare a portare a Londra.

Non solo Osimhen: il Chelsea punta Bastoni e Rafael Leao

Come detto, nella mente del Chelsea, non c’è solo Victor Osimhen tra gli obiettivi da provare a portare a Londra nel prossimo calciomercato estivo.

Un altro obiettivo che la dirigenza dei blues sta monitorando costantemente è Rafael Leao, portoghese classe 1999 del Milan che vedrà scadere il proprio contratto con i rossoneri nel giugno 2024. I discorsi per il rinnovo contrattuali procedono ma, ad oggi, non sembra giungere notizie positive. Qualora il rinnovo saltasse ufficialmente, la dirigenza rossonera potrebbe pensare di cederlo al termine della stagione, per non rischiare di perderlo a zero come accaduto con Kessie e Donnarumma. Altro nome che il club londinese sta valutando attentamente è quello di Alessandro Bastoni, difensore classe 1999 anche lui alle prese con il rinnovo contrattuale con l’Inter. Il Chelsea sembra veramente intenzionato a fare la spesa nel nostro campionato, tanto che l’acquisto di questi tre calciatori comporterebbe al club inglese una spesa da circa 300 milioni di euro. Nonostante la faraonica campagna acquisti condotta in inverno, il Chelsea non sembra intenzionato a fermarsi, tanto che si appresta ad essere una delle squadre più attive nella prossima sessione estiva. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con i blues pronti ad insidiare il nostro campionato. Napoli, Inter e Milan ora tremano davvero.