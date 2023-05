Napoli, regalo scudetto: arriva una stella della Nazionale italiana

Lo scudetto è ufficialmente diventato azzurro, ora il Napoli si rilassa e pensa al mercato, ecco chi piace a Giuntoli.

Il 4 maggio 2023 sarà una data storica per sempre per i tifosi napoletani. Il terzo scudetto della società partenopea è arrivato dopo ben trentatré anni dall’ultimo, è bastato un pareggio ad Udine e gli azzurri si sono laureati ufficialmente campioni d’Italia. Ma si parla da tempo del fatto che Cristiano Giuntoli è noto per lavorare sotto traccia, durante tutto l’anno. Ed infatti, gli azzurri hanno già un obiettivo.

Certo, per ora non è facile parlare con certezza, visto che se una squadra è arrivata al tricolore, è molto difficile immaginare di voler cedere qualcuno. La rosa è già buona così, ma si può pensare ovviamente di provare a migliorarla ancora, anche perché gli azzurri sono arrivati per la prima volta nella loro storia ai Quarti di Finale di Champions League e si sa, l’appetito vien mangiando.

Scudetto e colpaccio, che regalo per Spalletti

Ed allora, vediamo chi piace al Napoli già da un po’. Le voci vedono i Partenopei già da diversi mesi, interessarsi alle condizioni con il Sassuolo di Domenico Berardi. Il ventottenne è arrivato alla sua undicesima stagione con la maglia degli emiliani ed anche se spessissimo si è parlato di una possibile cessione che poi però non si è verificata, la prossima estate potrebbe essere quella giusta.

Anche perché ormai il calabrese ha raggiunto una maturità calcistica che già da qualche anno lo porta anche ad indossare la maglia della Nazionale, con l’attaccante che ha già da vantare ben 25 presenze con l’azzurro ed è anche diventato campione d’Europa nel 2021. Il contratto dell’esterno d’attacco scadrà nel 2027 e quindi i neroverdi non hanno nessuna fretta, ecco cosa potrebbe succedere.

Potrebbe accadere che per averlo, gli azzurri dovranno pagare una cifra che si aggirerebbe intorno ai 20-25 milioni di euro. Certo non una cifra insormontabile per la squadra di De Laurentiis che riceveranno sicuramente le entrate di un altro anno in Champions e non solo. Se la squadra campana dovesse cedere un calciatore dello stesso ruolo di Berardi, ci sarebbero altre entrate fresche a far comodo.

Infatti, dopo quattro stagioni, potrebbe ad esempio andar via Hirving Lozano. Il messicano ha mercato, essendo un classe ’95 che prima di arrivare a Napoli aveva tanta fila. Alcune squadre estere potrebbero presentare le loro richieste in estate ed i Partenopei, forti del costo del suo cartellino quattro anni fa e delle quotazioni di tutti i calciatori che sicuramente si sono innalzate ora, potrebbero fare anche delle richieste belle alte.