Sainz chiede aiuto alla Red Bull: ferraristi gelati

I tifosi della Ferrari sono rimasti senza parole nell’ascoltare le frasi di Carlos Sainz: il pilota spagnolo ha chiesto aiuto alla Red Bull.

Il Mondiale 2023 di Formula 1 non è sicuramente cominciato nel migliore dei modi per la Ferrari. Le tante aspettative maturate nel corso dei mesi invernali sono andate in frantumi già nelle prime gare, dove sono emersi tutti i problemi della Rossa. L’obiettivo di quest’anno, come dichiarato anche dal nuovo team principal Frederic Vasseur, doveva essere quello di ridurre il gap dalle Red Bull e provare ad insidiare il titolo di campione del mondo a Max Verstappen.

Tuttavia, questi primi quattro Gran Premi hanno evidenziato una realtà molto diversa. Non solo la Ferrari sembra aver aumentato il divario con la scuderia di Milton Keynes, ma l’impressione è che altre rivali come Mercedes e Aston Martin abbiano quantomeno raggiunto Maranello.

Nel Gran Premio di Azerbaigian il Cavallino rampante ha mostrato segnali di ripresa, con Leclerc che ha conquistato il secondo posto nella Gara Sprint e poi la terza posizione nella gara della domenica, centrando così il suo primo podio stagionale. Carlos Sainz ha invece concluso al quinto posto sia la Gara Sprint che quella classica. Proprio lo spagnolo ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno gettato nello sconforto tutti i tifosi ferraristi. Il pilota della Rossa non ha usato giri di parole in vista del weekend di Miami, dove è in programma la quinta gara del Mondiale 2023.

Sainz senza mezzi termini: “Serve l’aiuto della Red Bull”

Secondo Sainz, infatti, la Ferrari non ha altra scelta che affidarsi all’aiuto della Red Bull per ottenere un risultato positivo. Ma cosa intende esattamente il pilota iberico? In un’intervista rilasciata al sito spagnolo Marca, Sainz ha parlato del difficile momento che sta vivendo la Ferrari e di come il divario con la Red Bull sia attualmente molto marcato.

Tuttavia, lo stesso Sainz evidenzia come l’ultimo weekend abbia ridato fiducia alla squadra: oltre ai buoni piazzamenti in gara lo spagnolo ha ricordato anche la pole di Leclerc, a dimostrazione di come le prestazioni della vettura siano in miglioramento. Parlando di una sua possibile seconda vittoria – finora ha conquistato il suo unico successo nel Gran Premio di Gran Bretagna dello scorso anno – il pilota della Ferrari è stato molto chiaro: “Penso che sia vicina, ma credo che quest’anno abbiamo bisogno di un aiuto, tra virgolette, da parte della Red Bull”.

Per aiuto si intende ovviamente qualche errore da parte della scuderia di Milton Keynes, come precisa sempre Sainz nell’intervista: “L’anno scorso non ne abbiamo avuto bisogno perché potevamo vincere grazie alla nostra auto – le parole di Carlos Sainz – anche se penso che quest’anno possiamo comunque batterli in alcune gare”.